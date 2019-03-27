«Онижедети» снова на арене: Не говорите, что мы не предупреждали

27.03.2019, Белград, Ксения Голуб

Проводящий шумные митинги в Белграде оппозиционный «Союз за Сербию» объединяет в свои ряды всех, кому не нравится политика президента страны Александра Вучича. При этом взгляды на основные вопросы, в том числе и на внешнюю политику, у партий и организаций, входящих в «Союз», расходятся кардинально. Кто-то, как демократы, ратует за европейский вектор развития страны, «Двери» и «Движение граждан с Косово» – националисты, декларируют на необходимости укрепления связей с Россией.

Похожий политический винегрет мы уже видели в 90-е годы в Киеве, где движение «Украина без Кучмы» объединяло и радикальных националистов из УНА-УНСО, и казавшегося тогда более респектабельным западника Виктора Ющенко, и пророссийских коммунистов. Чем для КПУ закончился пусть даже временный союз с прозападными нацистами – наглядно демонстрирует сегодняшняя ситуация с запретом и гонениями на украинских «левых».

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Однако вернемся к Сербии. Несмотря на то, что поддержку всем оппозиционным партиям на прошлых выборах оказало только около 15% населения, «Союз» продолжает попытки набирать политические баллы, выводя на демонстрации протеста и митинги народ.

Интересная деталь. В большинстве своем те, кто участвует в этих акциях – молодежь. Более того, иногда камеры фотокорреспондентов фиксируют на оппозиционных митингах даже не студентов вузов, а учеников так называемых «средних школ» – 15-17 летних подростков.

Поразительно, но снова напрашиваются параллели с Украиной, где с избиения «детей» на Майдане началась активная фаза госпереворота. Да и в России нечто подобное пытался осуществить Алексей Навальный, выводя на улицы «школоту». Технология хорошо отработана. Под прикрытием малолетних легко творить все, что угодно.

Так вот, молодежь – сейчас основной контингент, с кем активно работают прибывающие в Сербию с Запада «инструкторы». Многочисленные американские фонды проводят тренинги, открывают свои лагеря, где готовят будущих оппозиционных лидеров. Проезд и проживание оплачивают организаторы. Бесплатный сыр подан.

Почему в игре на сербском поле ставку делают на это поколение? Ответ прост: это дети, выросшие в относительно спокойное время, – те, кто о бомбардировках страны НАТО знают только из рассказов взрослых, поэтому у них нет резко негативного отношения к странам ЕС и Америки.

Более того, эти ребята стремятся попасть на дальнейшее обучение в престижные европейские вузы или поработать в США, получив на это гранты. Зато о России они знают мало.

Нынешняя ситуация – еще одно напоминание, почему Москве надо серьезнее относиться к Сербии как к ключевому партнеру на Балканах, в особенности к тому, чтобы у сербской молодежи вызвать интерес к нашей стране.

Пока еще оппозиция в Сербии не является весомой политической силой. На то, чтобы воспитать молодежь в прозападном духе, требуется время. Однако подготовка к глобальным изменениям курса Белграда в сторону выгодного США – идет полным ходом.