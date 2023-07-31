«Онижедети» в Грузии: Что может противопоставить Россия?

Настоящую истерию в оппозиционных кругах Грузии и в финансируемых Западом НКО вызвала информация о перспективах открытия российско-грузинcкого университета в Грузии. Натиск оказался таким мощным, что высокопоставленные лица правящей партии были вынуждены опровергнуть анонс, Минобразования Грузии выступило специальным заявлением, объявив новость «умышленной дискредитацией системы образования и государства».

О возможности открытия университета открыто впервые заговорил директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. Лорткипанидзе является участником грузино-российского общественного диалога и встречи в Москве в мае этого года. Инициатива создания университета была озвучена на этой встрече (вместе с инициативой возобновления прямых авиасообщений и снятия визового режима для граждан Грузии). Было принято решение провести предварительную работу и изучить возможности реализации инициативы. Российскую сторону на встрече представлял Комитет по делам СНГ Государственной Думы РФ, в лице Казбека Тайсаева, первого заместителя председателя комитета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Соответственно, Лорткипанидзе в интервью в одном из грузинских СМИ заговорил только о перспективе. Но даже перспектива открытия российско-грузинского университета, повергла в шок всю без исключения прозападную шушеру. Дело в том, что открытие такого университета означает появление конкуренции в сфере, где американцы фору не давали и не будут давать никогда – в сфере воспитания молодежи.

Напоминаем читателю «ПолитНавигатора», что в марте этого года была предпринята очередная (но не последняя) попытка антиконституционного переворота в Грузии. Беспорядки, организованные в центре Тбилиси, могли перерасти в кровопролитное противостояние между полицией и митингующими, основная часть которых как раз и была студенческая молодежь. С лихвой профинансированная и сильная проамериканская грузинская платформа с помощью молодежи тогда подвергла атаке здание парламента с основным требованием – отозвать законопроект об «Иноагентах», который бы серьезно ограничил свободу манёвра политиков и организаций, кормящихся от западных посольств и фондов.

Американцы рассчитали точно: безошибочную ставку можно сделать на студенческую молодежь. Воспитанные Западом «онижедети» в очередной раз стали главным кулаком для дестабилизации обстановки в Грузии в марте этого года. Перед лицом угрозы кровавой провокации правительство дрогнуло. Законопроект был отозван.

Так вот, сразу после прихода к власти Саакашвили в 2003 году, все частные и государственные вузы Грузии оказались в руках ультра-либералов, западников – новой профессуры, прямо или косвенно связанной с фондом Сороса. Такая ситуация в вузах остается до сих пор – они являются рассадниками антигрузинской и русофобской публики. За 20 лет целые поколения были воспитаны в духе либерализма и агрессивного западничества!

Неудивительно, что намерения об основании грузино-российского совместного университета были приняты в штыки вышеуказанной публикой, ведь, в таком случае она потеряет монополию владеть умами неискушенной молодежи, используемой Западом с целью реализации своих грязных, скрытых намерений.

Кстати, сразу после вышеупомянутых мартовских событий, показавших исключительно слабые позиции официоза в вузах и реальную угрозу, исходящую от смычки прозападного студенчества и профессуры, был сменен министр образования. Его преемник провозгласил новую политику. Была надежда, что новый министр попытается нейтрализовать влияние либерального истеблишмента в вузах. Но не вызывает сомнения и тот факт, что до важнейших парламентских выборов будущего года справиться с этой задачей невозможно.

Что касается идеи основания российско-грузинского университета, по нашему глубокому убеждению, она весьма актуальна и своевременна, но на первом этапе ее нужно осуществить не в Грузии, где пока еще нет соответствующей политической ситуации, а в России. Нужно поискать возможности реализации идей во Владикавказе, где имеется сильная грузинская диаспора. Основание университета в Северной Осетии, с привлечением местной профессуры, будет иметь дополнительные благоприятные эффекты и поможет в деле сближения грузинской и осетинской молодежи. И еще, снимается проблема расстояния: до Владикавказа из Грузии как рукой подать.

А Дмитрий Лорткипанидзе, ставший причиной очередной срежиссированной истерии «западников», от нападок этой публики успешно отбивается, указывая на множество совместных училищ и «академий», открытых в Грузии совместно с США, Турцией, Италией, Германией, где учеба для отпрысков малоимущих грузинских семей недоступна из-за ее дороговизны.

В противовес им, российско-грузинский университет задуман как бесплатное учебное заведение. И это – еще одна причина, по которой не скрывают бешенства противники будущего вуза.