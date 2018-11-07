«Онижедети» в России не пройдут

07.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Госдума ужесточает ответственность для организаторов несанкционированных акций протеста и митингов за вовлечение в них несовершеннолетних.

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении голосами 338 из 416 присутствовавших депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария Евгения Ревенко, в последние годы несистемная оппозиция в России все чаще применяет обкатанный на майданных революциях сценарий и привлекает на свои акции детей.

Об этом свидетельствует и статистика МВД – за весь прошлый год полиция задержала 475 несовершеннолетних, принимавших участие в несанкционированных митингах, и лишь в мае этого года – 223 подростка.

«Подростки сейчас – едва ли не самая основная их аудитория и, не побоюсь этого слова, расходный материал. Мы считаем, что надо дать по рукам всем тем, кто пытается использовать детей в своих политических, корыстных целях…

Организаторы мечтают спровоцировать Майдан, используя детей. На одном из заседаний я уже приводил пример. Процитирую еще раз фрагмент переписки в Телеграм-канале «Протестная Москва» незадолго до акции 5-го мая 2018-го года.

Вот, что пишет мечтательно один из активистов, я процитирую: «Или на одном из митингов мент убивает протестующего – неважно провокация или случайно, и все, новость разлетается, народ выходит, а лучше – ребенка», – заканчивает один из организаторов несанкционированной акции. Это цинизм запредельный, и я считаю, что мы должны это остановить», – заявил Ревенко.

Депутат подчеркнул, что нарушителей закона ждут штрафы от 30 тысяч рублей до полумиллиона, обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15-ти суток.

Его поддержал коллега по фракции Сергей Вострецов, предложивший ввести в закон и ответственность родителей: «На Украине, с чего все начиналось – начиналось именно с детей, поэтому закон правильный, своевременный, но мне кажется, в поправках ко второму чтению нужно внести еще и ответственность родителей тоже, чтобы понимали и следили за своими детьми – куда они ходят, что они делают, и следили за соцсетями, как все нормальные родители это и делают на сегодняшний день».