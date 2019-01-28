«Онижедети» за океаном: США вновь повторяют украинский Майдан

28.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

В последние дни на слуху события в Венесуэле – наблюдатели проводят параллели с украинским Майданом и спорят, стоит ли России противодействовать американцам и спасать еще одного легитимного главу государства. В ситуации разбирался обозреватель «ПолитНавигатора» Александр Ростовцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Затянувшийся системный кризис в Венесуэле вошёл в точку кульминации. Вступление во второй срок президента Николаса Мадуро 10 января, вызвало истерию парламентской оппозиции, заручившейся поддержкой США и их «шестёрок», объявивших президентские выборы нелегитимными.

21 января в Каракасе была предпринята неудачная попытка военного мятежа. В ответ Верховный суд Венесуэлы отстраняет с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо, американскую «консерву» из закаток Вашингтонского университета. Обиженный оппозиционер, чувствуя за своей спиной одобрительное сопение Мирового Гегемона, призывает граждан выйти на акции протеста, что находит живейший отклик у венесуэльских «онижедетей», прихвативших с собой на «Латиномайдан» зонтики, чай, кофе и хорошее настроение.

23 января Гуаидо, убедившись в поддержке майданного охлоса, провозглашает себя «временным президентом страны». И тут же получает благословение от США и их марионеток из Союза латиноамериканских стран: Аргентины, Бразилии, Колумбии, Перу, Парагвая. К одобрямсу подключились Канада и ЕС, а также могучая сверхдержава Грузия.

Оставалась интрига: на чьей стороне окажутся симпатии военных? Однако министр обороны Венесуэлы не заставил томиться интересующихся, заявив, что армия остается на стороне действующего президента.

Внешнеполитическую поддержку Мадуро высказали Китай, Мексика (что удивительно), Куба, Боливия и Турция (что ещё более удивительно). В российском МИДе назвали незаконной попытку узурпации власти и предостерегли США от военного вмешательства в Венесуэле.

Власти Соединённых Штатов, верные двойным стандартам в политике, устами главы Госдепа Помпео заявили в ответ о «проблемах с демократией у Венесуэлы, России и Китая».

Мир замер в ожидании: что будет дальше? Для России этот вопрос вовсе не праздный. После дворцового переворота в Бразилии, приведшего к власти патентованного фашиста Болсонару, потеря Венесуэлы станет не только потерей союзника России в Латинской Америке, но и ещё одним проигранным сражением на фронте борьбы с мировым империализмом.

Для понимания того, что сегодня происходит в Венесуэле, необходимо обратиться к недавней истории.

Раскачивать Венесуэлу начали не сегодня, а сразу же после смерти Уго Чавеса в 2013 году. Чавес, харизматичный лидер, имел огромный авторитет как внутри страны, так и за её пределами, и с ним вынуждены были считаться оппозиционеры, профсоюзы и военные. Смерть Чавеса ухудшила управляемость страной, чем поспешили воспользоваться внешние силы и внутренние опарыши.

Президентские выборы, на которых Мадуро с минимальным перевесом победил проамериканское оппозиционное лобби, со всей наглядностью показали, что позиции социалистов в стране не так сильны, как казалось раньше, из-за чего воспрянули духом всяческие реваншисты и любители внешнего управления. Авторитета Николаса Мадуры, бывшего профсоюзного деятеля, не хватало для принятия и продавливания тяжёлых решений.

В 2014 году внутренний кризис обострил обвал цен на нефть, а Венесуэла, несмотря на все реформы и заявления Чавеса о строительстве «демократического социализма, лучшего, чем в СССР и КНР», оставалась классической «бензоколонкой» периферийного капитализма, полностью зависящей от нефтедобычи – 25% ВВП и 95% экспорта.

Дестабилизацию начали с «твиттерной революции», затем к ней подключились торговые сети.

Тут следует пояснить, что при Чавесе были приняты фиксированные цены на продовольственные товары в гос. магазинах, что приводило к торговому дефициту по образу и подобию позднего СССР и, как следствие, росту спекуляции. К спекуляциям подключились не только торгаши, но и местные чиновники. Государство проводило товарные интервенции, но реакция запаздывала, и пока гасили дефицит одних товаров, возникал дефицит других.

Раскачка привела к росту инфляции и падению реальных доходов населения.

Кроме того, даже Чавес не смог побороть такие явления, как кумовство и коррупция. В частности, многочисленные родственники «чавистов» имели собственные фирмочки, магазинчики и прочие лавочки, на которые не распространялись общие правила. А на границе с Колумбией буйным цветом росла и ширилась контрабанда товарами, крышуемая военными, из-за нежелания Чавеса прессовать армию.

Для обхода «коррупционной составляющей» была придумана схема легализации контрабанды. Считалось, что дать взятку за «контрабас» – «западло», но если заплатить «пошлину» за провоз груза, то всё становится чинно-благородно.

Несмотря на «строительство социализма» никуда не делись крупные землевладельцы – латифундисты – опора реакции и агенты американского влияния. Но самое главное – не был преодолён социальный раскол между городами и сёлами.

Опорой правительства «боливарианцев» является интеллигенция, рабочие, сельская беднота, профсоюзы и, отчасти, военные.

Следует заметить, что профсоюзы в Венесуэле – это настоящие борцы за права трудящихся, а не шайка трусов и холуёв в позе «чего изволите?» под брендом «Федерация независимых профсоюзов России».

Опорой проамериканской оппозиции выступают латифундисты, частный бизнес и условные городские «хипстеры», сравнивающие рабочих и крестьян с «быдлом, не желающим много и плодотворно работать». Знакомо, не правда ли? При том, что оппозицию вовсю поддерживают городские люмпены, уверенные, что люди из низов, пополнившие управленческие, военные, научные и технические кадры благодаря «социальным лифтам Чавеса», отняли у них всё им причитающееся по праву рождения.

Этим, в частности, объясняется искусственно подстёгнутый рост преступности и убийств, захлестнувших города Венесуэлы с приходом к власти социалистов, о чём постоянно трезвонят оппозиционеры и западные СМИ, выдавая войну криминала против народа и правительства, за «нежелание социалистов бороться с организованной преступностью».

Тем не менее Мадуро и его правительству удавалось справляться с большинством серьёзных проблем, возникавших в стране. Например, наиболее буйных оппозиционеров (сильно напоминающих украинских нардепов из майданных неадекватов) из Национальной ассамблеи удалось выпилить при помощи Верховного суда, сократив кадровый резерв нынешнего самозванного «президента» Гуаидо.

В 2016 году произошёл коллапс, причиной которого стал природный катаклизм, известный как эффект «Эль-ниньо» – колебания температуры поверхностного слоя Тихого океана, заметно влияющее на климат. «Эль-ниньо» вызвал в Венесуэле небывалую засуху. Погибла большая часть урожая, сильно обмелели реки. При том, что 82% электроэнергии в стране вырабатывается ГЭС.

Начались массовые отключения электроэнергии, была остановлена четверть промышленности страны, массы людей оказались на улице, произошло резкое падение спроса и хронические невыплаты зарплат. Товарный голод, помноженный на галопирующие гиперинфляцию и безработицу, не давали ни единого повода для оптимизма. Казалось, что Венесуэле Чавеса и Мадуро пришёл упитанный полярный лис.

Однако правительству социалистов удалось преодолеть коллапс и отвести страну от края пропасти. Комплекс мер был болезненным, но дееспособным. В гос. магазинах упорядочили покупки. Была пересмотрена валютная политика и ценообразование. Вместо того, чтобы повышать зарплаты параллельно инфляции, увеличили долю «продуктовой корзины». Был ужесточён контроль за расходом электроэнергии через замену миллионов лампочек и сотен тысяч кондиционеров на новые, энергосберегающие, и повальную установку электросчётчиков (Чубайс был бы в шоке: в Венесуэле у многих граждан до 2016 года счётчиков не было вообще!). Наконец, госслужащим и работникам госпредприятий сократили до 2 дней рабочую неделю с сохранением зарплаты.

Фактически, в 2017 году экономика Венесуэлы испытала второе рождение. Начала оживать торговля, открываться производства и сокращаться безработица. Наконец, начался мировой рост цен на нефть.

7 августа 2017 года внутренние опарыши предприняли пробную попытку военного путча, напав на военную базу «Фуэрте-Парамакай» в городе Валенсия. В результате, нападавшие, объявившие себя «бойцами 41-й бригады» были частично убиты, частично арестованы и частично рассеяны. Группу «онижедей», вышедших на улицы Валенсии в поддержку путчистов, разогнала полиция.

Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться чрезвычайно сложной. Фактически, она откатилась к времени «до Чавеса», на 20 лет назад: реальный доход за 6 лет сократился на 64%, безработица достигает 25%, количество бедных людей возросло с 36% до 73%. По-прежнему продолжаются перебои с продовольствием, а дела с медикаментами обстоят – хуже некуда.

Правительство социалистов, тем не менее, продолжает пользоваться поддержкой значительной части населения – уже потому, что в самый критический момент не бросило людей на произвол судьбы и не допустило голода в тяжёлом 2016 году. У населения есть понимание, что пик кризиса пройден, и жизнь постепенно налаживается.

Ряд наблюдателей утверждает, что происходящее сегодня в Венесуэле напоминает путч по чилийскому сценарию 1973 года, где вместо Пиночета

марионеткой выступает Гуаидо. Однако на стороне хунты Пиночета была армия, а за Гуаидо пока что топят толпы люмпенов и «онижедетей» при поддержке латифундистов. Причём, самая масштабная протестная акция по количеству задействованной массовки в подмётки не годится протестам двухлетней давности. И вообще, как оказалось, вбросы в интернет о леденящих душу событиях и массовых протестах, организованы эмигрантами из Венесуэлы, использующих фотографии протестов двухлетней давности в качестве наглядной агитации.

США явно опасаются влезать с военной интервенцией в Венесуэлу ради свержения Мадуро, но готовы спровоцировать гражданскую войну, поскольку другими способами сменить неугодное им правительство страны не удаётся.

Когда в деле слишком много неизвестных, путч обычно проваливается.

Впрочем, посмотрим, как Мадуро станет выполнять ультиматум, выдвинутый Госдепу США – в 72 часа очистить Венесуэлу от своих массовиков-затейников. Сам президент утверждает, что всё будет сделано аккуратно, дабы не спровоцировать американцев на агрессию, но выдворить госдеповские гадюшники из страны без применения силы – задачка не из лёгких, тем более, что Помпео отдал команду своим канализаторам – «держаться, мебель и коробки не выносить». Разве что взять измором…