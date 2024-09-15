Какими бы ни были цели вторжения ВСУ в Курскую область, они стратегические, тогда как угроза потери из-за этой авантюры Красноармейска (Покровска) на Донбассе находится на меньшем военном уровне.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как долго Украина захочет удерживать этот плацдарм, будет зависеть от того, с какой целью он создан, какова была цель курского контрнаступления. Я думаю, что генерал Сырский и его руководители будет удерживать этот плацдарм до тех пор, пока он будет выполнять то, для чего он предназначался, А когда они будут готовы, тогда они выведут людей. Посмотрим. … Это классический оперативный военный уровень войны, когда вы рискуете в одном месте, чтобы достигнуть чего-то в другом. Это происходило со времён Цезаря, командирам приходилось принимать такое решение постоянно в каждой войне. И я полностью согласен с решением генерального штаба сделать это и с тем, что даже спустя шесть недель русским так и не удалось взять Покровск. Но давайте предположим, что русским удалось взять Покровск. И что?» – сказал Ходжес.

«СМИ говорят о стратегически важном городе Покровск, как и про Авдеевку. Нет, конечно, это трагедия, там живут десятки тысяч ни в чём не повинных украинских людей, город был разрушен, сотни украинских солдат были убиты или ранены. Моё возражение связано со словом «стратегический». Если вы говорите, что это стратегически важный город, то если вы его захватите, значит, вы достигните стратегической цели войны. Очевидно, что этого не произойдёт», – объяснил американский генерал.