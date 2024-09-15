«Оно того стоит» – генерал Ходжес о потере Покровска из-за курской авантюры

Вадим Москаленко.  
15.09.2024 17:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1123
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Курск


Какими бы ни были цели вторжения ВСУ в Курскую область, они стратегические, тогда как угроза потери из-за этой авантюры Красноармейска (Покровска) на Донбассе находится на меньшем военном уровне.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Какими бы ни были цели вторжения ВСУ в Курскую область, они стратегические, тогда как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Как долго Украина захочет удерживать этот плацдарм, будет зависеть от того, с какой целью он создан, какова была цель курского контрнаступления. Я думаю, что генерал Сырский и его руководители будет удерживать этот плацдарм до тех пор, пока он будет выполнять то, для чего он предназначался, А когда они будут готовы, тогда они выведут людей. Посмотрим. …

Это классический оперативный военный уровень войны, когда вы рискуете в одном месте, чтобы достигнуть чего-то в другом. Это происходило со времён Цезаря, командирам приходилось принимать такое решение постоянно в каждой войне. И я полностью согласен с решением генерального штаба сделать это и с тем, что даже спустя шесть недель русским так и не удалось взять Покровск. Но давайте предположим, что русским удалось взять Покровск. И что?» – сказал Ходжес.

«СМИ говорят о стратегически важном городе Покровск, как и про Авдеевку. Нет, конечно, это трагедия, там живут десятки тысяч ни в чём не повинных украинских людей, город был разрушен, сотни украинских солдат были убиты или ранены. Моё возражение связано со словом «стратегический». Если вы говорите, что это стратегически важный город, то если вы его захватите, значит, вы достигните стратегической цели войны. Очевидно, что этого не произойдёт», – объяснил американский генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть