«Оно у них массово»: мы не успеваем за российским производством – украинский дроновод

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия перенимает, обучается и массово производит все эффективные наработки в области беспилотников.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил командир украинского подразделения БПЛА с позывным «Альба», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия перенимает, обучается и массово производит все эффективные наработки в области беспилотников. Об этом...

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По словам ВСУшника, масштабы российского производства намного превосходят украинские возможности.

«Мне кажется, что учатся они не супер быстро, но явно учатся они у нас. То есть, всякие новинки придумываем мы. Они их изучают, копируют и масштабируют. Масштабируют в таких объемах, что мы за ними не успеваем потом. То есть, если FPV-тему Украина начала развивать со всех сторон, то сейчас они делают свои FPV-шки полностью.

На дешевой алюминиевой раме, используют какие-то вообще непонятные видеопередатчики… то ли от Wi-Fi роутера, то ли с камер наружного наблюдения, – то есть, это не профессиональные FPV-передатчики, но оно работает, и оно у них массово, их намного больше, чем у нас», – утверждал «Альба».

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