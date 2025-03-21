«Оно выгодно России!» – в Варшаве обещают сорвать перемирие

Максим Столяров.  
21.03.2025 19:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Выгодное для России перемирие долго не продержится, потому что его условия не нравятся некоторым европейским странам.

Об этом в интервью польскому каналу «World Talks» заявил эксперт по внешней политике Марк Тот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выгодное для России перемирие долго не продержится, потому что его условия не нравятся некоторым...

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«До сих пор, когда мы смотрим на все уровни, на все сообщения, исходящие из Москвы, будь то на государственном уровне или на уровне СМИ, мы продолжаем слышать максималистские заявления Путина. Он говорит о территории Украины. Он говорит о том, что получит весь Крым. Он говорит о том, что Украина даже отдаст территории, которые Путин не захватил.

Он говорит о том, что на Украине не будет иностранных войск в качестве миротворцев. Он говорит о том, что украинские военные должны эффективно разоружиться после войны. Это просто максималистские заявления, поэтому я настроен скептически. Я не вижу здесь большого прогресса», – вещал Тот.

Эксперт подчеркнул, что мира на таких условиях не будет, и все договорённости будут сорваны, а США вернутся к поставкам оружия.

«Возможно, будет 30-дневное прекращение огня, но я не вижу, чтобы это повторялось снова и снова, если Путин не откажется от своих максималистских требований. И мы пока не видим никаких признаков этого.

Я думаю, что США придется приложить больше усилий, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Трампу придется увеличить поставки оружия, расширить возможности и дать разрешение на их использование – там, где это необходимо. Чтобы Путин понял, что ему придется сесть за стол переговоров.

Сейчас я сомневаюсь, что это будут переговоры по доброй воле, которые состоятся в воскресенье в Джидде», – добавил поляк.

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