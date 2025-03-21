«Оно выгодно России!» – в Варшаве обещают сорвать перемирие

Выгодное для России перемирие долго не продержится, потому что его условия не нравятся некоторым европейским странам.

Об этом в интервью польскому каналу «World Talks» заявил эксперт по внешней политике Марк Тот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«До сих пор, когда мы смотрим на все уровни, на все сообщения, исходящие из Москвы, будь то на государственном уровне или на уровне СМИ, мы продолжаем слышать максималистские заявления Путина. Он говорит о территории Украины. Он говорит о том, что получит весь Крым. Он говорит о том, что Украина даже отдаст территории, которые Путин не захватил. Он говорит о том, что на Украине не будет иностранных войск в качестве миротворцев. Он говорит о том, что украинские военные должны эффективно разоружиться после войны. Это просто максималистские заявления, поэтому я настроен скептически. Я не вижу здесь большого прогресса», – вещал Тот.

Эксперт подчеркнул, что мира на таких условиях не будет, и все договорённости будут сорваны, а США вернутся к поставкам оружия.