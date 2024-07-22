Онуфриенко: Лучше бы оказалось, что Фарион убили мы – пусть боятся

Елена Острякова.  
22.07.2024 18:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


России не нужно стесняться, если она окажется причастной к убийству львовской русофобки Ирины Фарион.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России не нужно стесняться, если она окажется причастной к убийству львовской русофобки Ирины Фарион....

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«Я не вижу причин, почему не являющиеся госслужащими граждане России должны чего-либо стесняться. Понятно, что по каким-то политическим причинам признавать подобные вещи никто никогда не будет, как Израиль не признавал действия своих спецслужб по ликвидации врагов в Южной Америке. Но по факту – люди во всем мире должны знать, что Россию трогать не надо», – сказал Онуфриенко.

В качестве примера он назвал поголовную ликвидацию личного состава украинских расчетов ПВО, которые в 2008 году сбивали российские самолеты над Грузией.

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