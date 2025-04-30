Онуфриенко назвал «русских нацистов» одной из опор киевского режима

Максим Столяров.  
30.04.2025 17:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Нацизм – неофициально поддерживаемая идеология киевского режима, скрывающаяся за флёром бандеровщины.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил покинувший Украину политолог, военный блогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацизм – неофициально поддерживаемая идеология киевского режима, скрывающаяся за флёром бандеровщины. Об этом на...

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«Нацистские и бандеровские подразделения – я это разделение делаю сознательно, потому что сорта дерьма киевских вояк различаются. Это разные формы нацизма. Бандеровцы опираются на галицкий нацизм, а эти нацисты – на нацизм русский. Многие из них являются русскими, считают своими ближайшими союзниками русских националистов, и вообще не скрывают, что пытаются строить «белый порядок», «русский порядок» в Европе.

Для этого им надо сначала из Киева «освободить» Россию, а потом уже объединёнными порядками идти вплоть до Ла-Манша… Нам приходится разбираться в сортах дерьма.

Изначально батальон «Азов», который создавал в Харькове Билецкий, я с ним знаком, на треть состоял из русских нацистов, граждан России.

Собственно, в подвале киевской мэрии, захваченной в конце 2013 года во время Майдана, были только русские нацисты, которые вели оттуда круглосуточный репортаж, сейчас это всё затёрли… Билецкий до начала СВО неоднократно в интервью прямым текстом рассказывал, что ближайшими соратниками в России он видит русских националистов.

Сейчас их повыбили, физически их не осталось, кто-то получил гражданство. Потом их стали совать уже не в «Азов», а в РДК, их там уже мало, несколько десятков человек. Но суть русского нацизма там продолжается. У них символика – Гитлер, свастика, руны СС, никакого Бандеры там и близко нет», – считает Онуфриенко.

«Бандеровцев очень много – это и «Айдар», и бандеровские идеи являются государственными. Если от нацизма официально Киев открещивается, то в прошлом году «год Бандеры» отмечался вообще-то. Это официальные герои, в отличие от Гитлера. Тем не менее, дивизия СС «Галиция» во всю приветствуется.

Это неофициально поддерживаемая идеология, а бандеровщина – просто флер, мол, они не нацисты, они бандеровцы. Но это то же самое, потому что тот же Бандера перед войной писал: сегодня итальянский фашизм, германский национал-социализм, турецкий младотуркизм и украинский национализм – суть одно и то же», – сказал Онуфриенко.

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