Онуфриенко: Польша задавит бандеровцев на фоне показной идиллии с Киевом

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Поляки прекрасно умеют работать с потоком беженцев из Украины ради собственной выгоды, и, несмотря на внешне безоблачные отношения с Киевом, Варшава будет жестко действовать в отношении бандеровцев, «качающих права».

Об этом в эфире агентства «Белта» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы что ни говорил, но бороться с бандеровцами в Польше умеют. Как бы они ни целовались в дёсны с киевским режимом, – попадая в сферу, контролируемую Варшавой, вы можете про бандеровщину забыть. При Ющенко в Польше помпезно открывались памятники героям УПА и схроны, и ещё что-то, и только в наших СМИ появлялась потом информация, как это потом разрушалось и уничтожалось. И ни одного из открытых тогда памятников в Польше не осталось. И не останется ни одного бандеровца», – заверил эксперт.

По его словам, выбор у бандеровцев в Польше невелик.

«Потому что вариантов ровно два: либо они попадут под статью о том, что вообще-то это геноцид – «волынская резня» признана геноцидом польского народа, соответственно законодательно любые действия, пропагандирующую бандеровщину, попадают под уголовный кодекс. Потому это для внешнего употребления, а внутри Польши вы либо будете говорить по-польски и станете мгновенно поляками, либо депортация, или тюрьма на выбор. Но те, кто бежали, они выучат польскую «мову», – объяснил Онуфриенко.