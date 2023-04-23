Онуфриенко: Польша задавит бандеровцев на фоне показной идиллии с Киевом

Вадим Москаленко.  
23.04.2023 23:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 350
 
Дзен, Польша, Украина


Поляки прекрасно умеют работать с потоком беженцев из Украины ради собственной выгоды, и, несмотря на внешне безоблачные отношения с Киевом, Варшава будет жестко действовать в отношении бандеровцев, «качающих права».

Об этом в эфире агентства «Белта» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки прекрасно умеют работать с потоком беженцев из Украины ради собственной выгоды, и, несмотря...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Кто бы что ни говорил, но бороться с бандеровцами в Польше умеют. Как бы они ни целовались в дёсны с киевским режимом, – попадая в сферу, контролируемую Варшавой, вы можете про бандеровщину забыть.

При Ющенко в Польше помпезно открывались памятники героям УПА и схроны, и ещё что-то, и только в наших СМИ появлялась потом информация, как это потом разрушалось и уничтожалось. И ни одного из открытых тогда памятников в Польше не осталось. И не останется ни одного бандеровца», – заверил эксперт.

По его словам, выбор у бандеровцев в Польше невелик.

«Потому что вариантов ровно два: либо они попадут под статью о том, что вообще-то это геноцид – «волынская резня» признана геноцидом польского народа, соответственно законодательно любые действия, пропагандирующую бандеровщину, попадают под уголовный кодекс. Потому это для внешнего употребления, а внутри Польши вы либо будете говорить по-польски и станете мгновенно поляками, либо депортация, или тюрьма на выбор. Но те, кто бежали, они выучат польскую «мову», – объяснил Онуфриенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть