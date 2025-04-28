Онуфриенко: Риторика незваного Трампа о Крыме – ловушка для обеих сторон конфликта

Максим Столяров.  
28.04.2025 21:32
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Допустив признание российского статуса одного только Крыма, президент США Дональд Трамп осознанно выступил с якобы «миротворческими» предложениями, которые гарантированно будут отвергнуты обеими сторонами.

Об этом на канале «БелТа» заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Допустив признание российского статуса одного только Крыма, президент США Дональд Трамп осознанно выступил с...

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«Для американцев всё прекрасно. А тот факт, что Трамп заранее заложил конфликт в требовании признать Крым российским – решение неприемлемое ни для Киева, ни для Москвы. Потому что Москва требует признания всех территорий, а Киеву позволили говорить – нет, они не российские, они наши.

Вы же представляете, как хорошо выйти с миротворческими предложениями, которые гарантированно будут отвергнуты обеими сторонами? В данном случае крайним оказался Зеленский. Ну, будет крайним Зеленским – и что? Плевать всем на него в Вашингтоне, будет не Зеленский, будет Залужный.

Самое главное, чтобы политика – «правь, Британия и Америка, морями и сушей» – продолжалась. Мы же уже привыкли, мы настолько привыкли к этому бреду, что не задумываемся не над тем, чей Крым. Я до войны жил в Крыму, понимал, что он мой. Для меня ответ очевиден, вопрос риторический. Здесь масса других серьёзных проблем», – обратил внимание Онуфриенко.

«Никто не задумывается над тем, что США находятся за океаном. Что США здесь вообще делают? Чужая страна, с чужим менталитетом, массой своих проблем. Но они припёрлись на Украину, в мой родной дом, на мою малую Родину, и все вокруг настолько к этому привыкли, что относятся к этому как к норме.

Может, пора задуматься? Если китайцы к нам придут, мы удивимся и возмутимся – китайцы, вы чего пришли, вам Китая мало? А американцы уже всем вдолбили в голову, что они на это имеют право»,  – указал политолог.

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