Онуфриенко: Риторика незваного Трампа о Крыме – ловушка для обеих сторон конфликта

Допустив признание российского статуса одного только Крыма, президент США Дональд Трамп осознанно выступил с якобы «миротворческими» предложениями, которые гарантированно будут отвергнуты обеими сторонами.

Об этом на канале «БелТа» заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для американцев всё прекрасно. А тот факт, что Трамп заранее заложил конфликт в требовании признать Крым российским – решение неприемлемое ни для Киева, ни для Москвы. Потому что Москва требует признания всех территорий, а Киеву позволили говорить – нет, они не российские, они наши.

Вы же представляете, как хорошо выйти с миротворческими предложениями, которые гарантированно будут отвергнуты обеими сторонами? В данном случае крайним оказался Зеленский. Ну, будет крайним Зеленским – и что? Плевать всем на него в Вашингтоне, будет не Зеленский, будет Залужный.

Самое главное, чтобы политика – «правь, Британия и Америка, морями и сушей» – продолжалась. Мы же уже привыкли, мы настолько привыкли к этому бреду, что не задумываемся не над тем, чей Крым. Я до войны жил в Крыму, понимал, что он мой. Для меня ответ очевиден, вопрос риторический. Здесь масса других серьёзных проблем», – обратил внимание Онуфриенко.