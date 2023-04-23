Онуфриенко: Российскому обществу навязывается опасный Минск-3

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Российскому обществу в последнее врем навязывается опасная идея подписания соглашений о заморозке боевых действий на Украине, однако они будут таким же обманом, как и Минские соглашения ранее.

Об этом в эфире агентства «Белта» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Онуфриенко, любая территория, сохранившаяся под контролем бандеровского режима будет использоваться Западом как плацдарм для новых атак на Россию.

«Какая разница, какая территория будет контролироваться хунтой, всё равно никто не собирается превращать это в рай земной или колонию США. Это поле боя. И какая разница, если это будет узкой полоской вдоль Днепра – ну и слава Богу. Вот эта мечта сейчас навязывается, в том числе и нашему обществу, под видом: «А давайте договариваться». О чём с ними договариваться? Они нам предлагают Минские соглашения №3, суть которых снова сводится к тому, что боевые действия временно замирают, где-то проводится демаркационная линия, обстрелы единичное… мы всё это уже видели, только на других границах», – сказал Онуфриенко.

Он считает, что с идеей Украины как буферного государства между Россией и НАТО покончено.

«До тех пор, пока этот нацистский режим находится на каких-то территориях, покоя не будет. Война будет продолжаться до тех пор, пока мы не встретимся с польскими войсками. На какой границе это произойдёт, непонятно, но между нами и НАТО ничего больше оставаться не должно», – добавил блогер.