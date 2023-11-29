Онуфриенко: Украину можно частично сохранить – только с российскими базами в Ужгороде и Львове

Переговоры о подписании мирного соглашения с Украиной со стороны РФ возможны, но уже на принципиально иных условиях, нежели это было в марте 2022 года в Стамбуле. И главным их условиям с российской стороны должно быть военно-политическое присутствие на той территории, что будет еще носить название «Украина».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что переговоры возможны, но на этот раз уже на наших условиях. Потому что настроения в стране вполне определённые. И сколько бы выше руководство России не говорило о готовности к переговорам, суть их сводится к выполнению наших условий: демилитаризация, денацификация и денационализация всей территории Украины. Суть в том, что, чем дольше продолжаются боевые действия, тем понятнее, что мы не можем остановиться на этом этапе. Потому что – не суть важно, какую часть территории бывшей Украины контролирует киевская хунта: она может контролировать три западных области, и этого вполне достаточно, чтобы в подбрюшье России создавать мощную ударную группировку», – подчеркнул Онуфриенко.

По словам обозревателя, США уже не скрывают свою задачу нанести максимальное поражение России в экономическом, политическом, военном плане.

«И местные аборигены им для этого подходят. Бен Ходжес прямо говорит, что мы никогда не отправили бы свои войска на подобные штурмы, которые хунта проводила летом в виде этого стратегического «контрнаступа» на грабли. Понятное дело, они не хотят. А использовать местное население, почему бы и нет? Если мы договоримся, ну хорошо, значит, будет какая-то чуть меньшая территория. Но суть та же – Минск-1, Минск-2, хоть Минск-22. Поэтому – да, переговоры возможны. Только принципиально иные, чем те, которые весной 2022 года обсуждались в Турции», – уверен Онуфриенко.

При этом никаких гарантий выполнения мирных договоренностей на бумаге нет и быть не может -они должны подкрепляться физическим присутствием ВС РФ на украинской территории, чтобы воспрепятствовать новым поставкам оружия и воспитанию новых террористических батальонов «Азов» или нацистов «Правого сектора».

«Из истории мы знаем, что после поражения Германии в Первой мировой войне тоже была наложена масса ограничений на создание вооруженных сил, флота, ограничения в авиации – во всём подряд. Какое-то время это соблюдалось, потом началось вооружение Вермахта, а с приходом Гитлера к власти – это просто приняло откровенно характер открытого вооружения. И к чему это привело, мы все знаем. То есть от Запада ожидать того, что они в войне с Россией будут придерживаться каких-то договоренностей, не приходится. Поэтому любые подписанные договоры должны сопровождаться, как обычно, реальной силой. То есть должен быть установлен военно-политический контроль над этой территорией, если это формально будет сохраняться как государство Украина. Пожалуйста, но исключительно под контролем наших Вооруженных сил, а в перспективе с присоединением территории к России», – считает аналитик.

Он убежден, что переговоры на условиях Запада не актуальны, поскольку в них, если не будет требований о возвращении Крыма, то территории Луганской и Донецкой республик будут однозначно фигурировать.

«Якобы в эту новую денацифицированную, демилитаризированную Украину. Сие невозможно. Как невозможно возвращение Запорожской и Херсонской областей. Поэтому переговоры переговаривать можем хоть до упора, но суть в том, что на те условия, которые выдвигает и будет неизбежно выдвигать киевский режим и его западные хозяева, мы не согласимся никогда. Поэтому любые переговоры могут идти только параллельно с продолжением боевых действий. Даже приостанавливать боевые действия на руинах Украины во время переговоров нет смысла, потому что эта передышка будет использована, опять же, для накачивания киевской хунты оружием, деньгами, политической поддержкой и всем остальным. Суть уже изменилась с весны 2022 года, и разница понятна», – заключил Онуфриенко.