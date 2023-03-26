Онуфриенко: В СВО не дают применять авиацию в полную силу

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Российское Минобороны использует в ходе СВО лишь пятую часть имеющейся авиации с большой осторожностью, поскольку, в отличие от погибшего взвода пехоты, каждый подбитый самолёт – это общественный резонанс.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас очень терпеливое руководство. Прямо скажем, это раздражает буквально всех, с кем мне приходится говорить, естественно, те, кто воюет. Потому что бить и воевать надо настоящим образом, а у нас далеко не все вооружённые силы задействованы. При полном господстве авиации мы не используем не то что половину, приблизительно пятую часть штурмовой авиации используем», – сказал гость студии.

Ведущий попросил уточнить, не ошибается ли Онуфриенко, утверждая, что у России полное господство в воздухе.

«А какое ещё может быть, просто мало летаем. Суть в том, что, имея 473 штурмовика и фронтовых бомбардировщиков, на фронте задействована, дай Бог, сотня. Почему мало? Потому что мы будем больше летать, нас будут больше сбивать, а это плохо отображается на Минобороны, которое корабли и самолёты бережёт. Потому что это плохо смотрится. Когда сбивают самолёт, об этом все говорят, когда где-то уничтожается взвод пехоты, об этом не говорит никто», – сказал Онуфриенко.

Он подчеркнул, что с таким количеством авиации можно было давно уничтожить железнодорожное сообщение на Украине.

«Что касается уничтожения на перегонах, мы с Царёвым спорили, он железнодорожное образование имеет, говорит: это нереально, их быстро восстановят. А что мешает бомбить каждый день? Железная дорога, она прямая, под прямым углом не изворачивается, она проложена так, что самолёту очень удобно её бомбить. Он вышел, сбросил свои бомбочки и улетел. Причём, на высотах свыше 4,5 км уже ПЗРК не достают, а бомбить оттуда можно всё что угодно – железную дорогу точно не промахнёшься. Имея такое количество самолётов, это можно делать каждый день или каждую ночь, или как хочешь. Через неделю у них закончатся ремонтные поезда, через две недели они просто на этом поставят крест. Это делается элементарно, но этого не делается», – констатировал эксперт.