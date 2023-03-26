Онуфриенко: Задача НАТО – максимально продлить агонию Украины

Владимир Гладков.  
26.03.2023 00:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Украина


Темпы, с которыми поставляются Украине танки и авиация, свидетельствуют о том, что НАТО ставит главной своей целью не победу над Россией, а максимальное затягивание конфликта.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Темпы, с которыми поставляются Украине танки и авиация, свидетельствуют о том, что НАТО ставит...

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 «Будет ли НАТО со своими самолётами…?» – спросил ведущий.

«Не будет. А зачем? Если бы цель стояла победить Россию на поле боя, мы бы уже это увидели. У американцев на хранении в пустынях стоит 3200 «Абрамсов». Сколько поставлено на Украину? Дулю. Они что, за год не могли провести техобслуживание и поставить их на фронт? Могли. Могу сказать, что наши поставили на Донбасс в 2014 году – всё прошло за 4 месяца.

Ну, хорошо, наши танки проще в обслуживании, допустим. Но тут же не четыре месяца, а год с лишним прошёл, и ни один не поставлен. Обещают, ну, скоро осенью будут. О чём вы говорите, всё там есть, всё можно было поставить, на складах действительно много чего есть», – ответил Онуфриенко.

Та же ситуация, по его словам, и с натовской авиацией.

«А старых истребителей у них сколько? А они, как видите, ещё словацкие и польские истребители ещё не передали. Хотя, Словакия обещала с августа. Передали? Четыре. Их там летает пять штук …Эти пять летающих словацких самолёта ничего не изменят. Остальные переданные разберут на запчасти, починят ещё несколько самолётов, поставят вместо двигателей, выработавших моторесурс, взлетят ещё несколько. Поляки четыре передали, ну, передадут ещё 20. Принципиально это ситуацию не меняет», – рассказал эксперт.

«Это продлевает агонию, продлевает конфликт – это да, это происходит. А какая у них ещё может быть другая цель? Другой цели я не вижу, потому что когда люди хотят побеждать, они побеждают. По крайней мере, поставляют то, что у них есть. А когда у вас пылятся на складе танки и всё остальное, а вы их не даёте – значит, не хотите», – заключил Онуфриенко.

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