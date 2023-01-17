Онуфрий как Бандера. Маневры УПЦ на песенном фронте

Сегодня телеграм-каналы облетело видео из одного из соборов канонической УПЦ в винницкой епархии, где священники поют незамысловатый текст на мотив известной песни про Бандеру: «Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»…

Что это было и зачем, пока что сказать трудно. Никто из критикующих или репостящих не удосужился поинтересоваться мнением самих певцов на упомянутом видео, что именно они хотели сказать своим «народным творчеством». Зато Сеть полнится гневными комментариями с российской стороны и глумливыми – с украинской прорежимной.

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И правда, ведущая атаку на УПЦ киевская власть подобные выверты не оценит – у нее свои задачи в отношении Церкви. А наиболее упоротых националистических сектантов сравнение митрополита Онуфрия с Бандерой так и вовсе оскорбит.

И потом, с точки зрения догматического буквализма, подстановка предстоятеля Церкви на место, априори зарезервированное за Иисусом Христом («Отец наш»), действительно довольно сомнительна. С другой стороны, кого из вовлеченных в околоцерковную украинскую драку сейчас подобные мелочи волнуют?

Однако факт в том, что УПЦ действительно поставлена на растяжку, и одно неосторожное движение может привести к обрушению десятилетиями выстраивавшейся конструкции «канонической украинской Церкви», находящейся сейчас в полурасколе с молчаливого попущения все понимающей, но ничем не могущей помочь церковной Москвы.

Символично, что, по сути, единственной соломинкой для УПЦ остаются ее давние политические лоббисты вроде экс-нардепа и бизнес-партнера Рината Ахметова Вадима Новинского, оспаривающего сейчас в суде незаконный «церковный» указ Зеленского. Все остальные украинские випы (у каждого из которых, если поискать, найдется орден-другой от Владимира Сабодана или от Онуфрия Березовского) в трудный для Церкви момент молчаливо отошли в сторону и дистанцировались от опальных иерархов, как от прокаженных.

Недавний рейдерский захват части храмов киевской Лавры пока что не формализован до конца. Проведя одну службу в Успенском соборе Лавры подчиненный Константинополю митрополит Епифаний Думенко не решается действовать нахрапом и ковать железо пока горячо.

Сейчас сторонники руководимой им «ПЦУ» осторожно присматриваются к ситуации, готовясь к новому наступлению на канонических конкурентов – строго по отмашке с Банковой.

С другой стороны, и государство в лице СБУ не торопится гнать лошадей ни с лежащим в Раде законом о запрете УПЦ по «просьбам трудящихся», ни с лишением гражданства и высылкой из страны 11 неугодных архиереев, ни с форсированным завершением слияния Церквей по сценарию еще Порошенко в некую «единую поместную».

Вместо этого Зеленский демонстративно едет во Львов на встречу с руководством Украинского католического университета – мозгового центра греко-католиков. При этом наблюдатели подозревают Банковую в нечистоплотной возне вокруг еще одного оплота канонического монашества – Почаевской Лавры в Галичине, которая сегодня принадлежит УПЦ, однако свои права на нее уже заявляют не только раскольники из ПЦУ, но и униаты.

Очевидно, церковный вопрос и судьба УПЦ стали для Зеленского предметом шантажа Москвы и аргументом в торге. Глупо палить козырь, время которого еще не пришло. Сами же церковники, если судить по пассивности митрополита Онуфрия и его окружения, предпочитают не будить лихо и рады неожиданной паузе по принципу авось пронесет.

Кого в этой ситуации нельзя поддержать, так это многочисленных «доброжелателей» УПЦ из России или из числа политэмиграции. Подзуживать на какой-то радикальный протест людей на Украине, самим находясь на безопасном расстоянии, такое себе геройство. Да и потом: раньше надо было протестовать, как и выводить на улицы миллионы верующих. Теперь уже поздно пить боржоми.

УПЦ сама попала в капкан собственной же защитной аргументации. Годами отбрехивавшемуся от националистов ссылками на свою истинноукраинскость руководству Церкви теперь приходится платить по счетам и доказывать ее делом. И этот пианист играет как может.

Что же до миллионов верующих – то они никому ничего не должны. В первую очередь тем, кто зовет их на баррикады из Москвы. Они сейчас – такие же заложники ситуации с подвисшей военной операцией, как и все остальные жители Украины. Придет ли к ним российская армия – тот еще вопрос. А украинская армия от них никуда не уходила.