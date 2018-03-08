08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ООН даст Украине рекомендации по защите прав человека
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн пообещал 21 марта подробно рассказать о ситуации с правами человека на Украине и предоставить рекомендации по защите прав в гражданском пространстве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
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Об этом он сообщил в ходе ежегодного доклада о состоянии соблюдения прав человека в мире, сообщает DW.
Кроме того, по словам аль-Хусейна, готовится второй доклад о ситуации с правами человека в Крыму.
Комиссар подчеркнул, что его офис пытается обеспечить работу на полуострове механизмов для мониторинга за соблюдением прав человека.
Метки: ООН, права человека, Украина
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19:51 8 мартаУкраина “вычислила”, что участник покушения на Мосийчука живет в Крыму, и будет требовать от РФ его выдачи
15:50 8 марта45 тысяч натовцев примут участие в крупнейших со времен “холодной войны” учениях у границ России
14:19 8 мартаУкраинские нацисты готовят погромы посольства России в день выборов
14:01 8 мартаДорогие и любимые наши читательницы!
23:57 7 мартаСША введут наказания за поездки в российский Крым
22:50 7 мартаУкраина угрожает взыскать с России 3 млрд за авиаполёты в Крым
22:19 7 мартаКиев: Вслед за активами на Украине будет конфискация собственности “Газпрома” в ЕС
22:05 7 мартаКиев потребовал от украинского бизнеса прекратить работу в российском Крыму
21:29 7 мартаПорошенко уже видит, как “Газпром” возвращает Украине “все до копейки”
21:18 7 мартаНа Украине не оценили жеста Собчак насчет Крыма и занесли в базу “Миротворца”
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12:39 6 мартаРоссийского сенатора повергло в шок состояние инфраструктуры на КПП “Чонгар”
10:44 6 мартаНа Украине кусают локти, что поспешили делить шкуру неубитого газпромовского медведя
10:11 6 мартаРоссия хоронит украинскую ракетную отрасль
9:11 6 мартаВо Франции приветствовали послание Путина и сравнили его с де Голлем
0:00 6 мартаМИД Украины озвучил новую порцию угроз жителям Крыма
23:35 5 марта«2,5 миллиарда для Украины – это победа России»
23:25 5 мартаГлавная по иностранным делам в Раде грозит бойкотом ЧМ-2018 в России
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22:24 5 мартаДоскакались: Россия уменьшит транзит через Украину в 5 раз
22:19 5 мартаС транзитом через Украину надо завязывать, заявляют в Москве
22:13 5 мартаИталия отказалась участвовать в кознях против России
20:24 5 мартаУ Коболева обиделись и собираются закрыть представительство “Нафтогаза” в России
19:14 5 мартаНа Украине запретили книжку о том, как воюют в Донбассе
14:40 5 мартаРасторжение газовых контрактов – лишь «вишенка на торте», который Россия преподнесет Украине
13:41 5 мартаВ Москве заявили, что Украине и Западу пора отвечать за ущемление прав крымчан
13:17 5 мартаКазарин насчитал десятки тысяч крымских студентов и преподавателей, бежавших на Украину
12:49 5 мартаНастоящий украинец может быть рожден только в пробирке – публицист
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