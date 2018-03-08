08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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ООН даст Украине рекомендации по защите прав человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн пообещал 21 марта подробно рассказать о ситуации с правами человека на Украине и предоставить рекомендации по защите прав в гражданском пространстве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Об этом он сообщил в ходе ежегодного доклада о состоянии соблюдения прав человека в мире, сообщает DW.

Кроме того, по словам аль-Хусейна, готовится второй доклад о ситуации с правами человека в Крыму.

Комиссар подчеркнул, что его офис пытается обеспечить работу на полуострове механизмов для мониторинга за соблюдением прав человека.