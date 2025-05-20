ООН фактически развязала украинский конфликт, руководствуясь колониалистской концепцией

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Если сейчас в Генеральной ассамблее ООН поставить вопрос о переголосовании декларации 1970 года о принципах международного права, результат получился бы «очень неоднозначным», поскольку международное право заменено концепцией мира, основанного на правилах.

Об этом председатель суда ЕАЭС Алексей Дронов заявил на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это прямая рецепция колониалистского права в наихудшем его варианте, который отрицает и суверенитет, и человеческое достоинство. Из этого вырастает очень страшная взаимосвязь – и между околоправовыми дискуссиями, и голосованием резолюции по героизации нацизма. Отмечаю прямую взаимосвязь между концепцией «мира, основанного на правилах» и концепциями колониализма, расизма и нацизма. Все это взаимосвязано теснейшим образом», – сказал Дронов.

Он считает, что государства, на которые возложена ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, занимаются прикрытием своего целеполагания, используя свой статус.