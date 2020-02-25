ООН – наш: Россия заложила правовые основания для возвращения Крыма 27 лет назад

25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия запланировала вернуть себе Крым еще в 1993-м году.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, подготовкой к этому было принятие Верховным Советом РФ постановления о статусе города Севастополя, которое подтверждало российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года.

Это повлекло за собой созыв Совбеза ООН, который принял решение о непризнании этого правового акта действительным.

«История с принятием Советом безопасности в 1993-м году заявления главы Совета безопасности по поводу решения Верховного Совета, как тогда он назывался, Российской Федерации о провозглашении города Севастополя российским городом. Был такой эпизод, это было еще до Мешкова…

Тогда еще, в 93-м году Тарасюк назвал это миной замедленного действия. Вот то решение по Севастополю – это была мина замедленного действия, которая может сработать и которая, в конце концов, сработала. Я думаю, что именно тогда, – кто-то скажет, что аннексия Крыма – это накануне утром проснулся, что-то плохо лежало, давайте подберем. Это не так. Именно тогда начала формироваться стратегия возвращения Крыма. Потом, позднее уже, появился Мешков», – заявил Хандогий.

Дипломат также подчеркнул, что этот пункт о непризнании Севастополя российским находился в повестке дня Совбеза ООН вплоть до конца 2012-го года и исчез накануне «Крымской весны» и референдума о вхождении полуострова в состав России.

«Есть интересный нюанс – как в резолюциях, так и в заявлениях – есть такая интересная фраза, что Совет безопасности будет продолжать заниматься этим вопросом. Эта фраза дает основание сохранить в повестке дня заседания Совета безопасности эту проблему.

Тогда, в 93-м году, пункт повестки дня вообще звучал таким образом: «Жалоба Украины на решение Верховного Совета Российской Федерации относительно Севастополя». И вот, начиная с 93-го года и до 2013-го года этот пункт был в повестке дня Совета безопасности.

Причем, менялись процедуры. Раньше они переходили автоматом, пункты, потом была такая тема, потому что были «спящие пункты», которые годами никто никогда не рассматривал, но государства были заинтересованы в их сохранении, потому писалось письмо Генерального секретаря – «уведомьте до такого-то числа, настаиваете ли вы на сохранении такого-то пункта в повестке дня». И мы писали такие письма.

И, вот, внезапно, я уже был в Лондоне, я узнаю лично, что этот пункт пропал с повестки дня, в 13-м году. На письмо Генерального секретаря о заинтересованности в продлении наличия этого пункта в повестке дня, Украина не дала ответа…

Это, скорее, было в конце 12-го года, потому что уже в 13-м его в повестке дня не было. Я не хочу сказать, что были какие-то конспирологические идеи и что наличие пункта или его отсутствие повлияли бы на решение Российской Федерации, но я абсолютно уверен, что происходила зачистка правового поля, на котором потом были развернуты эти события», – добавил Хандогий.