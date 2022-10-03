ООН не должна существовать, если нет способа исключить Россию – Белковский

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США могут легко решить проблему голосов не согласных с американской политикой стран и права вето России в ООН, развалив организацию собственным уходом из неё.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он выразил мнение, что Китай, Бразилия, Индия и Африка отказались голосовать за резолюцию, осуждающую референдумы о присоединении к РФ украинских областей, потому что они пытаются занимать независимую позицию по отношению к США.

«На этом фоне всё больше разговоров о том, что Россию можно и должно исключить из Совбеза ООН. Или, наоборот, расширить его состав за счёт Бразилии, Индии, Японии, Германии, в конце концов, которая уже давно не проигравшая страна в европейской войне, а ведущая держава Европы. Но поскольку всё это сделать технически и технологически сложно или почти невозможно, то нарастает вопрос, зачем нужна ООН, в которой есть рудимент Ялтинско-Потсдамского мира, и не пора ли её ликвидировать в принципе, что сделать очень легко», – сказал Белковский.

По его словам, сделать это очень легко – достаточно, чтобы из состава ООН вышли США, с последующим закрытием штаба в Нью-Йорке.

«Я не думаю, что у кого-то возникнет жгучее желание воссоздавать ООН где-то на другой территории и вкладывать в это гигантские ресурсы. Разве что этим займётся РФ, но кто же это воспримет всерьёз?» – добавил либерал.