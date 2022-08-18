ООН приостановила онлайн-регистрацию на соцвыплаты для украинских семей с детьми

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Регистрация на программу денежной помощи «Спільно» от ЮНИСЕФ на платформе «єДопомога» для украинских семей с детьми приостановлена с 14 августа.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Регистрация на программу денежной помощи “Спільно” от ЮНИСЕФ будет приостановлена в 23:00, 14 августа. Информация о дальнейшей регистрации будет доступна позже. Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, отвечающим критериям программы, которые подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь. По состоянию на 10 августа, ЮНИСЕФ оказал помощь более 112 000 семьям, воспитывающим 331 000 детей, в том числе 33 000 детей с инвалидностью», – говорится в сообщении.

В целом, ЮНИСЕФ поможет до 265 000 семей в рамках программы денежной помощи семьям. Заявки проходят 2 этапа проверки:

1. Технический отбор, то есть проверка имеются ли все обязательные данные без ошибок. Если вы проходите технический отбор, вы получите SMS с подтверждением.

2. Далее отобранные заявки проверяют на соответствие критериям программы. Если ваша семья отвечает критериям программы, вам будет начислена помощь на указанный в заявке счет.

Программы денежной помощи от ЮНИСЕФ «Спільно» – это дополнительная поддержка многодетных украинских семей во время войны. Программа денежной помощи «Спільно» ЮНИСЕФ стала возможной благодаря финансированию Европейского Союза, правительства Италии, Шведского агентства международного развития SIDA и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации CERF. Сумма денежной помощи в месяц составляет 2 220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

К платформе “єДопомога” уже привлечено более тысячи благотворителей из 31 страны мира, которые дистанционно могут помочь украинцам, нуждающимся в еде, лекарствах и топливе, но не могут самостоятельно это приобрести.