ООН признала страны Латвию и Литву лидерами по дискриминации русских в Европе

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Страны Прибалтики занимают лидирующие позиции по дискриминации русского населения – от нарушения гражданских прав до ограничения использования родного языка и давления на СМИ.

Об этом сегодня во время круглого стола на тему: «Как противостоять дискриминации россиян и соотечественников за рубежом» заявила первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В октябре этого года в ООН Латвия и Литва были названы лидерами по дискриминации русских в Европе. Отмечали в Латвии, Эстонии термин «неграждан», который нигде не присутствует – то есть, элементарное нарушение прав. Также в Балтии всячески ограничивается право наших соотечественников использовать русский язык. Идут попытки не только запрещения его преподавания, но и фактически общения. В повседневной жизни уже нередки случаи, когда в магазине отказываются что-то продавать, если покупатель говорит на русском языке, даже врачи отказываются принимать детей и родителей, говорящих по-русски. Я уже не говорю о давлении на активистов, которые проводят акции памяти в диаспорах», – рассказала Елена Сутормина.

«Огромное давление идёт на наши СМИ. В первую очередь «Спутник», «RT» и другие», – добавила она.