ООН: В Косово вандалы нападали на православные храмы и сербские кладбища

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово зафиксировала случаи вандализма в этой непризнанной республике.

Об этом говорится в очередном отчете генерального секретаря миссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение отчетного периода имел место ряд инцидентов, направленных против религиозных объектов и кладбищ. 28 мая неизвестные лица совершили акты вандализма в отношении Сербской Православной Церкви в муниципалитете Призрен, 18 июня – в отношении мечети в муниципалитете Феризай/ Урошевац.

13 июля неизвестные преступники повредили 19 надгробий на кладбище косовских сербов в городе Липян/Липлян. 4 августа в Приштине были осквернены 15 мусульманских надгробий. Эти инциденты расследуются Косовской полицией.

Международные субъекты, включая моего специального представителя, осудили осквернение надгробий и призвали правоохранительные органы обеспечить оперативное расследование и привлечь виновных к ответственности», – говорится в отчете.

Доклад был представлен во исполнение резолюции 1244 (1999) Совета безопасности ООН, согласно которой была учреждена миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). Он охватывает деятельность МООНК в период с 16 мая по 15 сентября 2019 года.