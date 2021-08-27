ОП предупреждает: Иноагенты готовят массовые вбросы
Российские СМИ, имеющие статус иностранных агентов, планируют распространение фейков в ходе предстоящих выборов в Госдуму.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», завил глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Одно из основных направлений вмешательства — создание и распространение фейков о том, как все плохо организовано. Любая проблемная точка максимально накачивается с помощью СМИ-иноагентов. Отдельно будет дискредитироваться электронное голосование», – сказал Малькевич «Известиям».
По его словам, для противодействия этим попыткам необходима более активная работа по защите российского информационного пространства.
«Будет очень много публикаций на ресурсах СМИ-иноагентов», — предупреждает политик.
При этом в Совете Федерации уверяют, что российские механизмы эффективно препятствуют внешнему вмешательству.
«У нас приняты многие законы, действуют профильные комиссии Госдумы и Совфеда по защите государственного суверенитета. У нас работает законодательство об иностранных агентах, зеркальным образом оно работает и за рубежом. Говорить о том, что мы кого-то ущемляем, нельзя», – говорит член комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.