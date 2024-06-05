Опала или особо важное задание? В сети обсуждают отъезд Турчака в Горный Алтай

Елена Острякова.  
05.06.2024 16:19
  (Мск) , Москва
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Азия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Совет Федерации досрочно прекратил сегодня полномочия своего первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила о заслугах Турчака. В частности, о том, что он активно поддерживал СВО и новые регионы России.

Совет Федерации досрочно прекратил сегодня полномочия своего первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с...

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«Андрей Анатольевич, мы всеми субъектами занимаемся как палата регионов, но теперь Республика Алтай у нас перемещается на приоритетное место, и вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», – сказала Матвиенко.

Она вручила Турчаку почетный знак Совфеда за заслуги в развитии парламентаризма. Сенаторы аплодировали стоя.

«На каждого из вас рассчитываю и надеюсь. Благодарю президента за доверие. Работы не боюсь. Честь имею»,- сказал на прощанье Турчак.

Слухи о перемещении вице-спикера Совфеда на губернаторскую должность появились еще в понедельник и произвели сенсацию среди экспертов. Турчака относили к категории так называемых «принцев» (детей высокопоставленных чиновников, делающих политическую карьеру). Его отец, советский и российский организатор производства, 1990-е годы был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом — Россия» и считается другом президента РФ.

«Один из «красных принцев» (детей близких соратников Путина) Турчак выведен из-под удара противников, которых он нажил в Москве, и отправлен в Республику Алтай, подальше от дворцовых интриг», – написал в своем тг-канале иноагент, бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Эксперты восприняли новое назначение Турчака неоднозначно, а журналисты перепутали Алтайский край, большой и мощный регион, с Республикой Алтай, куда поедет вице-спикер.

«Республика Алтай, куда главой едет Андрей Турчак, из 85 регионов находится на последних местах по всем показателям, и по населению на 81 месте, и уровню жизни и по уровню ВРП, примерно, на 83 месте. То есть является почти самым маленьким и бедным регионом России. Поэтому многие считают, что направление туда Турчака – это резкое понижение. И гадают почему?», – пояснил ситуацию политолог Сергей Марков.

А экономист Никита Кричевский порадовался за алтайцев.

«Андрей Анатольевич имеет во властных структурах такую поддержку, с которой из Алтая можно мост на Луну построить», – написал он.

Чтобы можно было объяснить такое странное назначение «принца», возникла версия о скором слиянии Республики Алтай и Алтайского края, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков их оперативно опроверг. Тогда появились новые версии.

«Считаю, что в ситуации с Алтаем это означает личное внимание президента к вопросам развития региона с опорой на доверенное лицо. Слухи об объединении двух Алтаев в один могут остаться просто слухами, но факт в том, что внимание к территориям растет, очевиден. Республика интересна Газпрому (Сила Сибири — 2), Сберу (инвестиций в туристическую сферу региона, курорт «Манжерок») и ряду других крупных инвесторов. Нужен управленец с опытом», – написал политтехнолог Роман Моложон.

Западные СМИ предположили, что “ссылка патриота” Турчака связана с тем, что Кремль готовится заключить перемирие, но военкор Семен Пегов придерживается диаметрально противоположного мнения.

«Здравомыслящие военные аналитики прогнозируют после/параллельно с конфликтом на Украине – серьезные разборки в Средней Азии, которую уже вовсю качают англосаксы. В случае чего, нам понадобятся там хорошо работающие логистические развязки и крепкая исполнительная власть. Для взрывоопасной ситуации человек, который уже понюхал пороха (а Андрей Турчак как раз из таких!) подходит куда лучше», – написал он.

Переходя на губернаторскую должность, Турчак покинет и другой свой пост – главы Генсовета «Единой России». Политолог Марат Баширов высоко оценивает его заслуги перед партией.

«Он перестроил партию из частично местноэлитной организации в фактически добровольческий отряд, готовый быть со страной и людьми везде, где нужна помощь. Перевернул общественное мнение о том, что такое Единая Россия. Сегодня это исключительно партия президента. Спросите социологов», – написал Баширов.

Однако коллега Максим Жаров с ним не согласен. Он считает назначение Турчака на Алтай наказанием за то, что на недавних партийных праймериз не победили ветераны СВО.

«Единая Россия» в последние месяцы потеряла статус «партии Путина», перестала быть голосом президента. Особенно заметно это было по праймериз, где всей стране показали такие феноменальные и ранее невозможные для ЕР вещи, как скандал с ветеранами СВО. Теперь «Единой России» предстоит нелегкий путь обновления. И она либо вновь станет единственной партией власти в стране, либо на ее месте будет создан другой партийный проект», – написал Жаров.

По слухам, партийную должность Турчака займет уральский полпред Владимир Якушев. Формально по процедуре на должность исполняющего обязанности секретаря генсовета должен назначать председатель партии Дмитрий Медведев.

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