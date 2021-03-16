Опальному Дубинскому грозит американская тюрьма

16.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Народного депутата Украины Александра Дубинского, против которого США в январе 2021 года ввели санкции из-за якобы вмешательства в президентские выборы, и которого (в связи с этим) исключили из «Слуги народа», ждут новые неприятности – суд в США, который может для него закончиться лишением свободы.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил народный депутат VI созыва Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из американских олигархов подал иск в отношении клеветы господина Дубинского. И господина Дубинского вызывают в Федеральный суд США. К сожалению, у него складывается все еще хуже, то, что его исключили (из «Слуги народа») – это еще не все. «Слуга народа» – это не американское правосудие, игры с которым очень плохо заканчиваются», – сказал Кирилл Куликов.

Таким образом, угроза для Дубинского лишиться свободы вполне реальна, даже несмотря на то, что он – не гражданин США.

«Абсолютно (реальна). Надо быть Америкой и иметь флот авианосцев. Лазаренко – тоже гражданин Украины. Я не думаю, что (Дубинский) настолько серьезная фигура (как Лазаренко), но я думаю, что это – часть какого-то серьезного, большого действия», – считает Кирилл Куликов.