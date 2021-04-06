Опальный экс-премьер Белоруссии боится ехать в Москву

06.04.2021, Москва, Елена Острякова

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас уже месяц тайно находится в Киеве. В его доме в Минске якобы прошел обыск.

Об этом сообщает националистическое издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Туда он перебрался в связи с тем, что не смог найти приемлемого работы в Лондоне, а особых сбережений, чтобы жить в одном из самых дорогих городов мира, у него не было. Пока точно неизвестно, куда Румас устроился в Киеве. Но выглядит, что ехать работать в Москву он опасается. К Румасу прилетает его жена Жанна, но не остается в Киеве жить», – говорится в статье.

Сам экс-премьер уверяет, что переезжать на Украину не собирается.

«Да, действительно, я прилетел в Киев. Но никакой конспирологии. Эта поездка связана с теми проектами, о которых я говорил ранее. О переезде в Украину речи не идет», — сказал Румас в комментарии «Тут.бай».

В марте «Наша Нива» утверждала, что Румас выдвинут кандидатом в наблюдательный совет Россельхозбанка, но боится переезжать в Москву, поскольку Россия будет обязана выдать его в случае возбуждения против него уголовного дела в Белоруссии. Сам Румас утверждает, что его еще не утвердили на должность.

«Все идет в рамках стандартных процедур. Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России», — сказал Румас.

В феврале сам Румас заявлял оппозиционным СМИ, что ведет в Лондоне переговоры о работе с несколькими зарубежными финансовыми институтами и фондами.

Отъезд Румаса из Белоруссии состоялся незадолго до того, как белорусские силовики задержали группу банкиров и представителей коммерческих структур, с которыми он ранее работал. Тогда же политолог Александр Шпаковский писал, что Румасу может угрожать арест.