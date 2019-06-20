Опасайтесь подделок: Чем грозят фейковые «крымские вузы» на Украине

20.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Пропаганда Украины о создании льготных условий обучения в вузах для жителей Крыма, призванная переманить на свою сторону молодежь полуострова, на деле оборачивается совершенно противоположной ситуацией.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил проректор Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Курьянов подчеркнул, что штаты созданных на Украине фейковых клонов крымских вузов не отличаются профессионализмом, в итоге студенты получают низкий уровень образования.

«Что касается «волшебных условий», по которым готовы принимать выпускников наших школ, могу сказать только одно. Это ситуация примерно как с запретным плодом – он издалека таким сладким кажется.

Реалии оказываются другими, и это известные вещи. Папы с мамами потом приходят и задают вопросы: «А вот наш ребенок уехал туда, а можно ли к вам перевестись из такого-то украинского ВУЗа?».

Ситуация прямо противоположная… Мозги включать надо, это именно та ситуация.

Что вам даст обучение там? Если вы хотите и мечтаете о «европейском образовании», тогда, ребята, подтяните язык, подтяните, может быть, дополнительно свои знание, езжайте, может быть, в Сорбону, в Оксфорд, еще куда-то. Это действительно мирового уровня университеты.

А что, мы будем ехать отсюда, из Крыма, в псевдо-«Таврический национальный университет», где кадровый состав неизмеримо хуже, чем в Крымском федеральном или в Инженерно-педагогическом? О чем мы говорим? Это же абсурдные вещи», – заявил Курьянов.

«У них выпускников не хватает. Проблема-то — ТНУ открыли, а заполнять его не кем. На самом деле, ситуация курьезная, – добавила первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина.