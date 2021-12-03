«Опасаются потерять Украину»: аналитики о предложении Блинкена России

03.12.2021  14:24 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты предложили России стать посредником для урегулирования украинского кризиса. Эксперты же считают, что Вашингтон преследует здесь цель сохранить Киев в сфере своего влияния.

О готовности стать посредником заявил вчера перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен. Российский коллега не возражал.

Соединенные Штаты предложили России стать посредником для урегулирования украинского кризиса. Эксперты же считают, что...

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«Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандского формата, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», – ответил Лавров.

По словам, программного директора Валдайского клуба Тимофея Бордачёва, США предлагают посреднический формат, но не включатся в качестве участника в нормандский квартет, поскольку считают, что они — «слишком значимая держава», чтобы участвовать в европейских форматах.

«Нормандский квартет — это чисто европейская история. При этом США опасаются Украину потерять, отсюда и исходит предложение Блинкена о посредничестве в переговорах между Киевом и Москвой», – заявил политолог «Известиям».

В свою очередь доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что предложение Вашингтона не означает посредничества в прямом смысле этого слова.

«Если говорить о предложении Блинкена выступить посредниками, то речь здесь идет вовсе не о посредничестве – Вашингтон осуществляет непосредственное управление киевским режимом, значит, сейчас Вашингтон признает, что готов договариваться с Москвой напрямую, чтобы обострение не приняло катастрофических форм», — убежден Коктыш.

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