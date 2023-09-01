Опасная игра: На улицах Германии появились отсылки к Третьему Рейху

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Власти Германии продолжает в ущерб бюджету страны осуществлять колоссальные траты на поддержку военного конфликта Украины с Россией, оправдывая это перед избирателями необходимостью сдерживать русских. Агрессивная антироссийская пропаганда уже дает свои плоды – на улицах Германии появились отсылки к Третьему Рейху, что еще недавно было немыслимо.

Об этом в своём телеграм-канале пишет проживающий в Германии политолог Тимофей Борисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Борисов приводит цитаты из респектабельной газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung»:

«Из-за помощи Киеву у министра финансов не остаётся пространства для социальных реформ в бюджете Германии… Но надо понимать, что Германия вместе с другими своими союзниками сдерживает Россию далеко на востоке… Безопасность имеет очень высокую цену».

Политолог задаётся вопросом:

«В чем интерес Германии платить Зеленскому миллиарды евро в ущерб интересам немцев? Россия же не угрожала Баварии или Саксонии, а поставляла исправно газ на благо ФРГ», – удивляется Борисов.

Подобного рода пропаганда и поддержка бандеровцев приносят свои плоды. Борисов приводит сделанный на улицах Дортмунда снимок автомобиля, где логотип «Опеля» стилизован под символику Третьего Рейха.

«Мне кажется, что это уже свидетельство определенного перехода на иную ступень дозволенного. Человек наклеил, ездит и не боится», – констатирует политолог.

Еще один тревожный сигнал – появившаяся «социальная реклама» армии со слоганом «Что в цене, если нам снова придётся демонстрировать силу?».

«Что подразумевается под этим «снова»? Прямой нескрываемый призыв к милитаризации, подкрепленный апологией нацизма», – привёл Борисов цитату своих подписчиков.