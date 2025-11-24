Эстония продолжает символические провокации, дестабилизируя отношения с Россией. Последний пример – решение указывать в паспортах родившихся в Печорском районе Псковской области выходцами из Эстонии, а не России. Цель – притязания на российские территории.

С 2005 года, после неудачных попыток «давления в лоб» на руководство России, Эстония перешла к долгосрочной стратегии информационно-правового воздействия. Населению приграничных районов навязывают мнение о «несправедливости» принадлежности Печорского района России. Используется Тартуский мирный договор 1920 года, который эстонская сторона односторонне трактует как действующий, игнорируя утрату силы после присоединения Эстонии к СССР в 1940 году.

В центре претензий — малочисленный финно-угорский народ сету, исторически проживающий в регионе Сетумаа, разделенном современной границей. Искусственно создается страшилка о необходимости объединения народа в рамках одного государства — эстонского. Выбранная Таллинном линия превращает национальное самосознание в инструмент международного конфликта.

«Типичная тактика для всех стран Прибалтики, формирующих «санитарный кордон» вокруг России и одновременно вынужденных искать новые способы легитимации своей внутренней повестки через внешнюю политику. Это не временное проявление эстонской русофобии, а стратегический курс, активизированный в условиях роста военного присутствия НАТО во всём Балтийском регионе. Видится работа пресловутого МИ6 – филигранность подхода выдаёт полностью уши джентльменов из «дома на реке», – сказал «ПолитНавигатору» экс-депутат депутат Рижской думы, эксперт Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Как реагировать Москве? Решение переписывать паспорта противоречит международному праву и практике оформления гражданских документов. Место рождения привязывается к границам на момент рождения, а не к историческим претензиям. Россия вправе не признавать такие документы, что создаст проблемы для граждан, особенно если они имеют родственников или имущество в пограничье. А лица, причастные к проведению политики, направленной на подрыв территориальной целостности России, могут быть внесены в списки невъездных.

В подобное можно играть и вдвоем. По Ништадтскому договору 1721 года Пётр I заплатил Швеции 2 млн серебряных талеров за Лифляндию (северная часть современной Латвии и южная Эстонии) и без дополнительной платы за Эстляндию. Эта сумма составляла около половины годового бюджета Российской империи. Из чего следует (отбивая в лоб логику таллиннских затейников), что вся «великая» Эстония вкупе с Латвией, с потрохами, чадами и домочадцами принадлежат государству Российскому, поскольку впечатляющие денежные затраты российской казне эта парочка «прибалтийских тигров» никоим образом не компенсировала. Да и в составе СССР вся эта шпротная шелупонь выступала дотационной витринкой, в развитие которых вкладывались немалые средства, что, впрочем, не помешало им снова деградировать до состояния балтийских хуторов после обретения «незалежности» в 1991 году.

Печорский район был и остается частью Псковской земли, а его включение в состав Эстонии в 1920-е годы было временным решением. После Великой Отечественной территория законно вошла в состав РСФСР. Любые притязания, основанные на Тартуском договоре, несостоятельны, так как он утратил силу де-факто и де-юре. Эстония, уклоняясь от ратификации Договора о границе 2014 года, демонстрирует неуважение к международным обязательствам.

Вместо решения насущных проблем (энергетическая зависимость, инфляция, отток квалифицированных кадров) в Таллинне занимаются опасными символическими манипуляциями, ведущими к эскалации напряженности. Это политика реваншизма, а не заботы о гражданах, о последствиях которого инициаторы предпочитают не задумываться.