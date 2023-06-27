«Опасная новость» – Германия перебрасывает в Литву четыре тысячи солдат

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В ближайшее время Германия перебросит в Прибалтику группировку из четырёх тысяч солдат и ста танков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из опасных новостей – Германия отсылает в Прибалтику четыре тысячи солдат. Это не шутка, четыре тысячи обученных бундесверовцев, которые идут в Прибалтику. Задаётся вопрос – зачем, что они там будут делать? И здесь два важных вопроса. Первое – четыре тысячи, как немцы говорят, это целая бригада. Я сомневаюсь, что в Литву переберётся четыре тысячи санитаров. Скорее всего, речь идет о бойцах», – сказал Сосновский.

«И туда же двинутся определённое количество немецких танков. Они не случайно проводили недавно манёвры в той же Прибалтике, там было сто танков, и большинство из них – «Леопарды», – добавил журналист.