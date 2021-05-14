Опасная подлодка США подобралась к границам России

14.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Американская подводная лодка, способная нести атомное вооружение, вошла в норвежский порт вблизи российской границы, что фактически можно расценивать как создание новой военной базы.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вызывает озабоченность факт захода 10 мая сего года американской атомной подводной лодки «Нью Мексико» в порт северонорвежского населенного пункта Тёнснес в 50 км от Тромсё. Специально модернизированный под такие визиты за счет средств Вашингтона гражданский порт в непосредственной близости от российско-норвежской границы становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории.

Заверения норвежского военного руководства, нацеленные в том числе на умиротворение собственных граждан на севере Норвегии, об отсутствии на борту прибывающих атомных подводных лодок ядерного оружия не внушают доверия, так как, по признанию самих норвежцев, достоверной информации на этот счет нет, а механизмы контроля над действиями американцев не предусмотрены», – сказала Захарова.

Также она возмутилась тем, что Норвегия способствует нагнетанию ситуации, фактически позволяя американским носителям ядерного вооружения подбираться к границам России.

«Вызывает недоумение, что подобным визитам подводных лодок, которые имеют возможность нести на борту атомные боеголовки, власти Норвегии приписывают некую «стабилизирующую» роль, называя их «прозрачными и предсказуемыми». Что может быть более «прозрачным и предсказуемым», чем заход субмарины? Это лжепосылы, не имеющие ничего общего с опасной реальностью.

Особенно прискорбно, что в Осло взяли жесткий курс на усиление милитаризации Арктики и нагнетание напряженности в этом традиционно мирном регионе, ставя стремление угодить «старшим партнерам» по НАТО превыше безопасности собственного населения, а также многолетнего добрососедства с нашей страной», – резюмировала представитель МИД.