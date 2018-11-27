Опасная связь министра ДНР

28.11.2018, Херсон, Виктор Орлов

Министр связи ДНР Виктор Яценко признан особо опасным преступником на Украине. Соответствующие данные уголовного дела опубликованы в украинском Судебном реестре.

Расследование велось на родине Яценко – в Херсонской области. Обслуживающие националистический режим прокуроры и следователи формировали доказательную базу против обвиняемого, но в итоге у них получилась отличная хроника достижений министра и его министерства.

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Очевидно, что ДНР, не афишируя, ведет борьбу за освобождение не только Донбасса, но и других исторических земель Новороссии.

Как следует из материалов суда, были установлены следующие примечательные факты по деятельности министра ДНР:

«Досудебным расследованием установлено, что 19 мая 2014 года гражданин РФ прибыл в город Донецк (Украина), где действуя умышленно, по собственной инициативе добровольно вступил в ряды и по настоящее время принимает участие и способствует деятельности самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР»), образованной в апреле 2014 года в г. Донецке.

В соответствии с п. п. 1 и 10 в. 1 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», «ДНР» имеет признаки террористической организации, одними из основных задач которой является изменение границ территории и государственной границы Украины в способ, что противоречит порядку, установленному Конституцией Украины…

Так, в период с мая 2014 года и по настоящее время гражданин РФ активно принимает участие в деятельности террористической организации ДНР, о чем свидетельствует следующее:

1. С июня 2014 года он организовывал каналы защищенной связи для самопровозглашенных лидеров «ДНР» в городах Донецкой области Славянске, Краматорске, Лисичанске, Шахтерске, Снежном;

2. В одном из структурных подразделений террористической организации ДНР занимал должность начальника 4 отдела управления специальной связи управления разведки министерства обороны «ДНР»;

3. 12.11.2014 назначен министром связи «ДНР».

При этом, действуя с единым умыслом с другими руководителями «ДНР», которые поддерживают между собой тесные отношения, централизованное подчинение участников политического и силового блока лидерам организации, а также план преступной деятельности и четкое распределение функций участников относительно его достижения, будучи в период с 12.11.2014 по настоящее время «министром связи «ДНР», согласно плану совместных преступных действий, выполняет следующие обязанности:

-организует систему защищенной связи, контролирует деятельность на временно оккупированные и неподконтрольной Украине территории Донецкой области провайдеров (поставщиков телекоммуникационных услуг, операторов мобильной и почтовой связи, и тому подобное;

-с использованием СМИ, в том числе российских, а также информационных возможностей сети Интернет, проводит агитационную работу среди населения относительно деятельности террористической организации «ДНР» с целью склонения их к участию в указанной террористической организации и получения поддержки собственной деятельности среди жителей восточных регионов Украины;

-организует создание так называемых органов государственной власти «ДНР» и их деятельность;

-издает нормативно-правовые акты от имени нелегитимных органов власти «ДНР»;

-организует и контролирует сбор, получение материальной и финансовой помощи от других участников террористической организации и лиц, лояльно настроенных к их деятельности, а также ее распределения;

-налаживает взаимодействия с незаконным государственным образованием «Луганская народная республика» и ее лидерами с целью координации действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине, а также действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;

-налаживает взаимодействие со сторонниками преступной деятельности ДНР, находящихся за рубежом, с целью координации действий, получения материальной и гуманитарной помощи и вооружения, а также привлечения иностранных граждан для противодействия правоохранительным органам и Вооруженным Силам Украины;

-налаживает взаимодействие с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности «ДНР», дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции и формирование мнения среди населения о законности собственных действий, а также совершение с их помощью призывов к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине и действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;

-организует оказание материальной и организационной помощи участникам боевого блока «ДНР» для обеспечения их противоправной деятельности;

-обеспечивает участников «ДНР» транспортом, символикой и агитационными материалами.

Согласно решения Европейского Союза (опубликовано в «Официальном журнале Европейского союза» от 16.02.2015), в отношении гражданина РФ введены санкции за активную поддержку действий террористической организации «ДНР», направленных на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Таким образом, гражданин РФ, действуя умышленно, незаконно, в период с 19.05.2014 по настоящее время принимает участие и способствует деятельности террористической организации «Донецкая народная Республика» на территории Донецкой области Украины – то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 258-3 ч. 1 УК Украины.

Кроме того, установлено, что в мае 2014 года гражданин, находясь в г. Донецк и будучи членом террористической организации «Донецкая народная республика», используя социальную сеть «ВКонтакте» – ник «Виктор Яценко», преследуя цель – преступный умысел на совершение действий, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя или захват государственной власти Украины, вступил в преступный сговор с жителями г. Херсон…

Основной задачей деятельности… привлечение большого количества лиц для участия в массовых протестных акциях, под прикрытием которых планировались захваты органов государственной власти.

Кроме того, в период с мая 2014 года по настоящее время, используя для общения указанный выше закрытый диалог в сети «ВКонтакте», «Скайп», гражданин передавал указанным лицам разнообразного характера агитационные материалы, содержащие в себе публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, указания и рекомендации к совершению таких действий, а также средства (агитационные материалы в печатном и электронном виде) для подготовки и совершения таких преступных действий путем распространения их в СМИ Украины, в общедоступных местах», – говорится в материалах суда.

Как оказалось, передаваемые в Херсон материалы содержали «призывы к насильственному захвату государственной власти, созданию «Херсонской народной республики», захвату правоохранительных органов и органов государственной власти в Херсонской области».

Затем подпольщики расклеивали листовки по Херсону, наносили «сепаратистские надписи на купюры», оставляли граффити на зданиях.

Украинские силовики выяснили, что министр ДНР «призвал к созданию подпольных отрядов и осуществления диверсий. Также в сети Интернет, в том числе во время дачи интервью СМИ заявлял о необходимости объявления о проведении референдума, после которого объявить о вхождении в Херсонской области в состав «Новороссии».

Более того, один из соратников Яценко в Херсоне «организовал сбор сведений в отношении патриотически настроенных граждан Украины, активистов Правого сектора и участников АТО».