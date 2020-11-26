Опасная тенденция – историю Великой Отечественной атакуют уже в России

26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Только в последние недели в странах восточной Европы и ближнего зарубежья зафиксировано несколько инцидентов с памятниками советским воинам – героям Великой Отечественной войны. Однако опасность тенденции еще и в том, что деструктивную идеологию пытаются внедрить уже и в самой России.

Об этом во время конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом», которая проходила в Москве, заявил политолог Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за ноябрь этого года мы можем наблюдать, как мне кажется, огромное количество вопиющих фактов в государствах, которые находятся в непосредственной близости от Российской Федерации, так и в самой Российской Федерации, к большому сожалению.

Так, в ноябре мы могли сталкиваться с тем, что посол Германии в Литве был уличен в фальсификации истории и очернении сталинского режима, фактическом уравнивании нацистской Германии и Советского Союза.

В Польше были обнаружены памятники, где красноармейцев фактически приравнивают к фашистам. В Литве немного раньше, в сентябре, был инцидент, связанный с тем, что краской был в очередной раз облит памятник советским воинам.

Наш коллега из Казахстана не упоминал, но тоже совсем недавно, на днях, было сообщение, что могила участника парада Победы Малькиева теперь, скорее всего, станет экстрерьером для автомойки или кафе в городе Талгаре Казахстана. Такое, к сожалению, становится уже рутиной и обыденностью.

В этом отношении особо вызывает озабоченность то, что и в самой Российской Федерации появляются и проявляются инциденты, которые очень наглядно демонстрируют отношение молодого поколения к Великой Отечественной войне», – заявил Денисов.

«Государство должно на такие вещи реагировать, причем, максимально жестко для того, чтобы и внутри государства и вовне любой человек, который даже только помыслил о том, чтобы совершить какую-то пакость, понимал, что за это в любом случае будет возмездие. Это я думаю, на одном, втором, третьем успешном примере гарантирует, что это не будет повторяться на постоянной основе», – говорит политолог.

По его мнению, России нужно больше работать с лояльными политиками и общественниками за границей.

«Почему-то сложился такой стереотип очень у многих, в том числе и чиновников Российской Федерации о том, что нам очень тяжело работать на тех территориях. Согласен, тяжело, но не невозможно», – сказал он.

Денисов обратил внимание на порочную практику проведения мероприятий «для галочки». «Успешность может быть определена через те же социсследования, когда можно наблюдать изменение общественного мнения по тем или иным вопросам или проблемам», – подчеркнул эксперт.

«Если мы сейчас повспоминаем просто – а за последние пять лет на всех площадках, начиная от ОБСЕ и заканчивая ОДКБ, сколько было таких инициатив? Их можно, с сожалению, пересчитать на пальцах одной руки. А это необходимые атрибуты и мы, почему-то, очень критично реагируем на то, что делают наши западные партнеры, но совершенно считаем ненужной какую-то альтернативу этому создавать и самим, и в том числе, при поддержке наших зарубежных партнеров. Я думаю, в этом отношении та же Китайская Народная Республика вполне может вовлечься в подобные проекты», – добавил Денисов.

Кроме того, по мнению политолога, пандемия коронавируса и закрытие границ для международного туризма могли бы стимулировать новых маршрутов по памятным местам Великой Отечественной.

«Сейчас во время пандемии актуализировалась эта возможность внутреннего туризма. Почему бы не сделать государственную программу по местам славы Великой Отечественной войны. Это же замечательно, не требует никаких колоссальных инвестиций, это просто должен быть дан «зеленый свет» на государственном уровне, а активисты в каждом регионе страны найдутся, которые бы занялись подобной проблемой», – считает Денисов.