Опасная тенденция: Среди белорусской молодежи растет русофобия

17.01.2019, Москва, Олег Кравцов

Из-за отсутствия самостоятельного парламента в Белоруссии невозможен государственный переворот, как это было в соседней Украине.

Об этом в интервью “Известиям” рассказал политолог и экономист Дмитрий Болкунец, отвечая на вопрос, может ли в Белоруссии произойти смена власти по украинскому сценарию.

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“Полное повторение украинских событий невозможно. На Украине в парламенте была представлена оппозиция. В Белоруссии самостоятельного парламента нет. На Украине уже при Януковиче было довольно много радикальных националистов. В Белоруссии пока такого не наблюдается”, – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на “определенные симптомы”.

“Например, в молодежной среде отмечается рост русофобии. К этому приводит и конфронтационная риторика официальных властей, и пропаганда оппозиции. Это очень опасная тенденция. Считаю, что в данных условиях нужно организовать широкий диалог представителей гражданского общества России и Белоруссии, определить проблемы, наметить цели, а не зацикливаться на общении только с отдельными представителями политического руководства”, – считает Болкунец.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, эксперты обращают внимание, что Беларусь отказывается от совместного с Россией прошлого и заявляет о своей исключительности.