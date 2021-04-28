«Опаснейший плацдарм»: России достаточно захватить Херсонщину, чтобы покончить с Украиной

28.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия может отрезать Украину от Черного и Азовского морей, заблокировав южные области, крупнейшие порты и электростанции.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил перебравшийся в США экс-советник президента РФ, а ныне яростный критик Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, для этого не потребуется ввода большого количества войск и затраты ресурсов.

«Если какое-то место на территории Украины и является опасным с точки зрения вторжения, то это как раз территория Херсонской области. Это территория так называемого Северо-Таврического плацдарма, Северная Таврия. Это территория, которая занимает Херсонскую область, большая часть Херсонской области расположена на левом берегу Днепра, а также западные районы Запорожской области.

Это территория, которая простирается от Кинбурнской косы на западе до полосы от населенного пункта Васильевка через Молочанск к Мелитополю до Молочного лимана Азовского моря. Вот эта территория, которая по площади сопоставима с площадью полуострова Крым, обладает уникально благоприятными для обороны природно-географическими характеристиками. Она окружена на западе Черным морем, на востоке и юго-востоке Азовским морем, на севере и северо-западе руслом Днепра и Каховским водохранилищем. И с материком Украины ее соединяет достаточно узкий коридор, примерно 80 километров от Васильевки до Молочного лимана.

Эту территорию достаточно легко захватить, потому что там нет крупных препятствий природно-географического характера, это плоская южно-украинская степь, но она является чрезвычайно важной для агрессора, потому что по этой территории от Таврийска и Новой Каховки идет русло Северо-Крымского канала, который подает воду в Крым. На этой же территории находится Южно-украинская АЭС, а также несколько электростанций, которые в сумме дают примерно треть электроэнергии для Украины.

Захват этой территории и удержание ее агрессором лишит Украину трети электроэнергии. С потерей Донбасса и Крыма это будет означать потерю примерно половины экономического потенциала Украины. Наконец, самое важное – в случае захвата Кинбурнской косы де-факто перекрывается Днепровский лиман в самом его узком месте от Кинбурна до Очакова, там расстояние чуть более трех километров.

Таким образом, два крупных морских порта Украины – Херсон и Николаев оказываются де-факто блокированными российскими войсками. Наконец, от Кинбурна до порта «Южное» всего лишь 20 километров по прямой, и таким образом создается реальная угроза и «Южному», и Одессе. В случае развития такой ситуации возникает серьезная угроза отрезания Украины от Черного моря», – заявил Илларионов.