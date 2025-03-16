Опасно и вредно: украинским депутатам незачем знать о параметрах перемирия – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
16.03.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Информированность украинских националистов и депутатов-горлопанов о деталях переговоров может привести к провокациям и срыву перемирия.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Информированность украинских националистов и депутатов-горлопанов о деталях переговоров может привести к провокациям и срыву...

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«Верховная рада до сих пор не в курсе содержания переговоров с США в Джидде. Депутаты проголосовали за вызов Сибиги, но голосов даже в этом вопросе не нашлось», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Ну а чего сразу Верховная рада должна знать, или что? С одной стороны, конечно, может быть надо было бы поставить там Комитет по международным делам в известность, и прочее.

Но а кто они такие? Вот если честно? Чтобы побежали всякие там бобровские эти все на трибуну вой поднимать: «Капитуляция, зрада» и так далее? Мы же знаем нашу политику. Мы же знаем эту нашу политику», – сказал политолог.

«Во-вторых, в принципе сейчас такой этап решения проблемы, который нуждается в минимуме каких-то утечек или минимуме публичных заявлений. Потому что много охочих просто сорвать это все. Сорвать, попиариться на этом, подредактировать, заработать очки и прочее.

О чем Сибига будет отчитываться? Расскажет подробности восьмичасового разговора, конфиденциального, между прочим, в Джидде? Ну, это несерьезно. Никакого документа нет. Есть согласие просто на перемирие. Никаких параметров в этом перемирии, как говорится, нюансов нет», – резюмировал он.

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