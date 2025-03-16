Опасно и вредно: украинским депутатам незачем знать о параметрах перемирия – киевский политолог

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Информированность украинских националистов и депутатов-горлопанов о деталях переговоров может привести к провокациям и срыву перемирия.

Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховная рада до сих пор не в курсе содержания переговоров с США в Джидде. Депутаты проголосовали за вызов Сибиги, но голосов даже в этом вопросе не нашлось», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Ну а чего сразу Верховная рада должна знать, или что? С одной стороны, конечно, может быть надо было бы поставить там Комитет по международным делам в известность, и прочее. Но а кто они такие? Вот если честно? Чтобы побежали всякие там бобровские эти все на трибуну вой поднимать: «Капитуляция, зрада» и так далее? Мы же знаем нашу политику. Мы же знаем эту нашу политику», – сказал политолог.