Опасно: Украина завершила постройку ракетного полигона на границе с Крымом

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина официально ввела в эксплуатацию учебный полигон «Ягорлык» в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское военное руководство назвало полигон одним из самых современных в Европе. До этого подобная площадка была у ВСУ в Крыму, но с потерей полуострова испытывать оружие и проводить учения стало негде.

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«Все время, пока шло строительство полигона, он уже использовался по назначению, хотя и с некоторыми ограничениями. Этого требовали неотложные нужды Вооруженных Сил. Сейчас основные работы по обустройству завершены, и Государственный испытательный полигон «Ягорлык» на Херсонщине заработал в полную силу. По состоянию оснащения это один из самых современных полигонов Европы. Площадь площадки составляет около 3,7 тыс. га. В то же время, работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться дальше, – сообщил замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

По мнению военного эксперта Института стран СНГ Сергея Горбачева, характеристики, данные полигону украинским военным командованием, несколько завышены, но его расположение на границе с Крымом может быть опасным.

«Громкие заявления украинской стороны о том, что это один из самых крутых полигонов, вызывают сомнения по той причине, что Украина не представляет из себя страну, обладающую возможностями реализации проектов, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня. Кроме того, на вооружении у Украины находятся образцы разработки 80-х годов, которые не требуют супер внимания, чтобы обеспечивать безопасность или отработать практические навыки боевыми расчетами по той причине, что опыт использования их колоссален – необходимо лишь выполнять инструкции и требования, которые были выработаны десятилетия назад. В то же время, надо подчеркнуть, что любое оружие, в том числе проверенное и давно используемое, в неумелых руках способно нанести серьезный ущерб как тем, кто его применяет, так и к тем, кто может быть подвержен опасности в плане последствий применения этого оружия. Достаточно напомнить, что с мыса Чауда украинцы в свое время производили пуски комплекса С-200, комплекса ПВО вчерашнего дня. В результате был сбит российский самолет, летевший из Израиля. При этом, на «Чауде» находилось достаточно сил и средств для того, чтобы не только осуществлять управление этим оружием, но и полноценный контроль», – напомнил Горбачев.