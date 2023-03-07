«Опасность должна все глубже заходить на территорию РФ» – экс-командир «Азова»

Тарас Стрельцов.  
07.03.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Россия, Терроризм, Украина


Украине необходимо ввергнуть население России в ужасы войны и занять доминирующую позицию в поддержке любых деструктивных проявлений, способствующих разрушению РФ.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший комполка запрещённой в РФ нацистской группировки «Азов», ныне майор ВСУ Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо ввергнуть население России в ужасы войны и занять доминирующую позицию в поддержке...

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Комментируя произошедшую на прошлой неделе вылазку ДРГ в Брянской области, боевик выразил уверенность, что такие инициативы необходимо всячески поддерживать и развивать.

«Мы должны понимать, что, когда мы выйдем на границы, на этом война, точнее проблемы, даже если война формально закончится, проблемы наши не закончатся. Наши проблемы закончатся исключительно тогда, когда перестанет существовать соседняя вражеская страна – РФ. Мы должны занять доминирующую позицию в поддержке тех народов, которые сейчас проживают на территории РФ и которые хотят освободиться.

Мы должны им помочь, поддержать, чтобы они своими силами, но с нашей поддержкой, освобождались из лап этой твари. И когда они начнут выходить, становиться свободными, тогда перестанет существовать эта страна, и исчезнут связанные с ней проблемы», – заявил Жорин.

Он выразил глубокое убеждение, что перелом произойдёт, когда война перекинется на территорию РФ в границах до 24.02.22.

«Именно они должны жить в страхе и опасности. Нам нужно работать над тем, чтобы опасность всё глубже заходила на территорию РФ, а люди, которые проживают там, понимали, что есть те, кто их поддерживают и помогут освободиться целым регионам», – подчеркнул нацист.

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