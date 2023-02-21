Опасность не в агрессивности США, а в нашем стремлении «играть по законам» – эксперт

Любовь Смирнова .  
21.02.2023 19:07
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Визитом на Украину президент США Байден решил переключить внимание американцев на «маленькую победоносную войну», которая должна принести ему второй президентский срок. В то время как самим Штатам грозит экологическая катастрофа похлеще Чернобыля из-за аварии грузового состава из 50 вагонов с ядовитыми веществами.

В эфире «Первого севастопольского» доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий заявил, что попытки замолчать катастрофическую ситуацию в штате Огайо не спасут Байдена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визитом на Украину президент США Байден решил переключить внимание американцев на «маленькую победоносную войну»,...

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«Это такая долговременная история, что по мере ее проявления, а в этом штате в зоне поражения около 4 миллионов человек, и они «сарафанным радио» будут всё это распространять, – уверен он. – То есть в некой более долгосрочной перспективе ему как раз это может аукнуться, потому что как раз те, кто всё знает, будут говорить: этот гад, значит, вместо того, чтобы приехать к нам и сделать всё, что в его силах, поехал неизвестно к кому, к каким-то ребятам, которые вообще непонятно чем занимаются. А нас он бросил! То есть президент бросает своих ради каких-то там своих целей!».

Вместо действующего президента в Огайо едет экс-президент Трамп, но его поездка не так широко освещается в СМИ, как визит Байдена, хоть для среднестатистического американца нет никакого дела до Украины. Но что такое «победить Россию» они знают наверняка. И в этом контексте Байдену нужна победа, которая приведет его к победе на выборах.

«Если Байден хочет победить, и хочет победить, не теряя поддержку своего истеблишмента, ему нужно продолжать поддержку Украины военную и финансовую – ему нужны победы. А у Трампа сейчас вариант отыгрываться на внутренней политике, поэтому он вместо Украины посещает Огайо, потому что каждый играет на своём поле», – подчеркнул автор проекта «Околовойны» новостного портала ForPost Всеволод Радченко.

Такой же точки зрения придерживается заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев. По его словам Байден поставил на Украину, и ему нужна победа, но просто на поле боя победить не удастся.

«Да, у Байдена была альтернатива, куда поехать – на место катастрофы, или на Украину. Он выбрал Украину и Польшу. Но тут ещё есть такой очень интересный момент: такое впечатление, что у «коллективного Байдена», под которым мы понимаем Блинкина, Нуланд, Салливана и других, у него главная задача не Украина. На этом противостояние России и Соединённых Штатов не закончится, если кто-то думает, что цель в заморозке конфликта на Украине.

«Коллективный Байден» сделал ставку на то, что на Украине Соединённые Штаты должны наказать Россию и объяснить всему миру, что Россия проиграла. Вот это главная ставка», – считает Рябцев.

Он добавил, что поскольку США не могут сдать назад, а победить на поле боя не получается, разрабатываются разные схемы и инструменты партизанской войны. Поэтому в ближайшее время стоит ждать диверсионно-партизанских действий как на фронте, так и в тылу.

«Но у меня-то вопрос – почему мы допускаем заход в Одессу судна с ядерными отходами и поставки оружия через Польшу и Румынию? Почему в Румынии базируются самолёты, а в Польше находится хаб поставок вооружения? Мы даём гарантии неприкосновенности во время визита Байдена, а кто даёт гарантии неприкосновенности российской стороне?

Я помню, когда Герасимов посещал СВО и был непосредственно на линии – там пытались вычислить его местонахождение и наносились удары, – указал эксперт. – Почему мы выполняем все законы войны, а та сторона не выполняет? У них есть геополитические интересы в Китае, где сейчас пытаются подорвать Центральную Азию, на Ближнем Востоке, пытаются Румынию с Молдавией взорвать, Прибалтика та же самая, на севере Норвегии крупнейшие учения по количеству НАТОвских войск происходят – нам постоянно угрожают, а мы что, боимся что ли? Это самый главный вопрос».

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