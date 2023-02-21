Опасность не в агрессивности США, а в нашем стремлении «играть по законам» – эксперт

Визитом на Украину президент США Байден решил переключить внимание американцев на «маленькую победоносную войну», которая должна принести ему второй президентский срок. В то время как самим Штатам грозит экологическая катастрофа похлеще Чернобыля из-за аварии грузового состава из 50 вагонов с ядовитыми веществами.

В эфире «Первого севастопольского» доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий заявил, что попытки замолчать катастрофическую ситуацию в штате Огайо не спасут Байдена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это такая долговременная история, что по мере ее проявления, а в этом штате в зоне поражения около 4 миллионов человек, и они «сарафанным радио» будут всё это распространять, – уверен он. – То есть в некой более долгосрочной перспективе ему как раз это может аукнуться, потому что как раз те, кто всё знает, будут говорить: этот гад, значит, вместо того, чтобы приехать к нам и сделать всё, что в его силах, поехал неизвестно к кому, к каким-то ребятам, которые вообще непонятно чем занимаются. А нас он бросил! То есть президент бросает своих ради каких-то там своих целей!».

Вместо действующего президента в Огайо едет экс-президент Трамп, но его поездка не так широко освещается в СМИ, как визит Байдена, хоть для среднестатистического американца нет никакого дела до Украины. Но что такое «победить Россию» они знают наверняка. И в этом контексте Байдену нужна победа, которая приведет его к победе на выборах.

«Если Байден хочет победить, и хочет победить, не теряя поддержку своего истеблишмента, ему нужно продолжать поддержку Украины военную и финансовую – ему нужны победы. А у Трампа сейчас вариант отыгрываться на внутренней политике, поэтому он вместо Украины посещает Огайо, потому что каждый играет на своём поле», – подчеркнул автор проекта «Околовойны» новостного портала ForPost Всеволод Радченко.

Такой же точки зрения придерживается заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев. По его словам Байден поставил на Украину, и ему нужна победа, но просто на поле боя победить не удастся.

«Да, у Байдена была альтернатива, куда поехать – на место катастрофы, или на Украину. Он выбрал Украину и Польшу. Но тут ещё есть такой очень интересный момент: такое впечатление, что у «коллективного Байдена», под которым мы понимаем Блинкина, Нуланд, Салливана и других, у него главная задача не Украина. На этом противостояние России и Соединённых Штатов не закончится, если кто-то думает, что цель в заморозке конфликта на Украине. «Коллективный Байден» сделал ставку на то, что на Украине Соединённые Штаты должны наказать Россию и объяснить всему миру, что Россия проиграла. Вот это главная ставка», – считает Рябцев.

Он добавил, что поскольку США не могут сдать назад, а победить на поле боя не получается, разрабатываются разные схемы и инструменты партизанской войны. Поэтому в ближайшее время стоит ждать диверсионно-партизанских действий как на фронте, так и в тылу.

«Но у меня-то вопрос – почему мы допускаем заход в Одессу судна с ядерными отходами и поставки оружия через Польшу и Румынию? Почему в Румынии базируются самолёты, а в Польше находится хаб поставок вооружения? Мы даём гарантии неприкосновенности во время визита Байдена, а кто даёт гарантии неприкосновенности российской стороне? Я помню, когда Герасимов посещал СВО и был непосредственно на линии – там пытались вычислить его местонахождение и наносились удары, – указал эксперт. – Почему мы выполняем все законы войны, а та сторона не выполняет? У них есть геополитические интересы в Китае, где сейчас пытаются подорвать Центральную Азию, на Ближнем Востоке, пытаются Румынию с Молдавией взорвать, Прибалтика та же самая, на севере Норвегии крупнейшие учения по количеству НАТОвских войск происходят – нам постоянно угрожают, а мы что, боимся что ли? Это самый главный вопрос».