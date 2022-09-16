«Опасность применения ядерного оружия любой из сторон прогрессирует» – Ищенко

16.09.2022  20:40 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО
Новости Украины

Европа оказалась в такой ситуации, когда ей нужно либо выходить из той западни, которую ей устроили США, либо в ближайшие годы европейская экономика полностью уничтожится, если вообще это будет актуально, в виду того, что в конфликт России и Запада уже втягиваются практически все ядерные государства мира.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа оказалась в такой ситуации, когда ей нужно либо выходить из той западни, которую...

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«США являются государством, непосредственно втянутым в конфликт. То есть они являются стороной конфликта. Причем даже стороной вооруженного конфликта, потому что – они поставляют на Украину оружие, они поставляют на Украину расходные материалы, они поставляют на Украину наемников, они поставляют украинцам данные разведки, что непосредственно втягивает их в конфликт, они участвуют в планировании операций украинскими штабами. То есть – они являются непосредственным участником конфликта. Непосредственный участник конфликта несет соответствующие издержки.

На данном этапе основные экономические и финансовые издержки несет Европа. У Европы есть два варианта – либо она в последний момент выскакивает из западни, которую ей устроили США, и тогда это становится антиамериканская Европа, во что еще сложно поверить прямо сейчас, либо же в течение ближайших двух-трех лет европейская экономика полностью уничтожается. Теоретически – это вроде бы дает американцам свободу от сильного конкурента, но на самом деле это наносит очень серьезные удары по американской экономике также», – подчеркнул Ищенко.

Он отметил, что мир оказался в ситуации, когда в конфликт втянуты практически все ядерные государства, и пока неясно – будет ли новый мир вообще, и окажется ли в нем Европа.

«Ну, пока что вопрос заключается в том, будет ли вообще Европа в этом новом мире. Потому что никто не знает, будет ли новый мир, и соответственно никто не знает – будет ли в нем Европа.

Неслучайно в очередной раз папа римский призвал предотвратить ядерную войну. И неслучайно последние пару лет политики самых разных стран постоянно говорят о резко возросшей угрозе ядерного конфликта. Потому что сейчас в конфликт втянулись все ядерные державы.

Это не холодная война между Советским Союзом и США. Это уже полугорячая война. В нее втянуты США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, сейчас втягивается Индия, на подходе Израиль стоит – это все ядерные государства, а там рядышком еще Пакистан.

С ростом напряженности, с повышением ставок в противостоянии – растет и опасность либо случайного использования ядерного оружия по недосмотру, либо же у кого-то сдали нервы или просто кто-то понял, что терпит поражение, и ядерный удар для него единственный выход», – считает политолог.

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Просмотров: 242

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