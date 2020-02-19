19.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

«Опасность реальна»: Климкин о подготовке новой Ялтинской конференции


Россия и коллективный Запад могут заключить сделку, аналогичную послевоенному соглашению по разделу сфер влияния в мире, утвержденному на Ялтинской конференции в 1945-м году.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что определенная реинкарнация Ялты, она, к сожалению, с оккупацией Крыма существует. С точки зрения возможности такой «сделки», – да, я считают опасность этого вполне реальна.

И, если мы не будем играть, если наши друзья не будут играть, если мы не будем ангажировать своих друзей, если мы не будем работать с лидерами общественной мысли, не только политиками на Западе – это очень коллективное дело, не то, что позвонил лидерам стран и все у тебя хорошо…

Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо для того, что мы тогда теряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире», – поделился своими переживаниями Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть