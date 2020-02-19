«Опасность реальна»: Климкин о подготовке новой Ялтинской конференции

19.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия и коллективный Запад могут заключить сделку, аналогичную послевоенному соглашению по разделу сфер влияния в мире, утвержденному на Ялтинской конференции в 1945-м году.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что определенная реинкарнация Ялты, она, к сожалению, с оккупацией Крыма существует. С точки зрения возможности такой «сделки», – да, я считают опасность этого вполне реальна.

И, если мы не будем играть, если наши друзья не будут играть, если мы не будем ангажировать своих друзей, если мы не будем работать с лидерами общественной мысли, не только политиками на Западе – это очень коллективное дело, не то, что позвонил лидерам стран и все у тебя хорошо…

Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо для того, что мы тогда теряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире», – поделился своими переживаниями Климкин.