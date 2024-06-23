«Опасные инфекции» – на Украине призывают не пользоваться водопроводной водой

Вадим Москаленко.  
23.06.2024 19:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Из-за дефицита электроэнергии на Украине перестали нормально работать очистительные станции – и в водопроводе появились опасные инфекции.

Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за дефицита электроэнергии на Украине перестали нормально работать очистительные станции – и в водопроводе...

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«Медики начали говорить, что из-за длительных отключений света не работают очистные сооружения, скачок кишечных заболеваний. Уже прямо даются советы водой из-под крана не мыть фрукты, мыть только специальной водой из бутылей. А все могут позволить себе фрукты мыть, умывать лицо и руки, мыть детей, купать в воде, которая идет не из-под крана?», – сказал Арестович.

«А июль впереди, лето еще в разгаре, с жарой, с резким скачком всех инфекций и невозможностью очистных сооружений работать нормально. Летний период будет тяжелый, зимний будет тяжелый, осенний будет тяжелый. Это только по энергетике.

А если взять в сумме – мы проседаем, что эффективности не прибавляется. Это главная трагедия этой войны, что мы не прибавляем эффективности», – добавил он.

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