Опасные манёвры: НАТО сколотило блок против Сербии из осколков Югославии

15.09.2019, Белград, Ксения Голуб

Спонсируемые НАТО военные учения «Албанские усилия-19» начались на Балканах. Интересно, что в маневрах принимают именно те страны, кого верхушка албанских сепаратистов, захвативших власть в Косово, несколько месяцев назад призвала объединиться против политики Сербии.

Военнослужащие Албании, Хорватии, Северной Македонии, Черногории, Болгарии и так называемой косовской армии проводят тренировки под пристальным наблюдением инструкторов из США, Великобритании, Германии, Италии, Турции и Польши.

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В Приштине утверждают, что отработка взаимодействия позволит так называемым «косовским силам безопасности» проверить реакцию в период кризиса.

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Учения в Албании носят откровенно анти-сербскую подоплеку, Запад формирует в регионе целый блок против Белграда, заявил генерал в отставке Владимир Лазаревич в интервью сербскому изданию Informer.

Напомним, Владимир Лазаревич – генерал-полковник армии Югославии. Прославился как командующий легендарным Приштинским корпусом Армии СРЮ, который успешно провел антитеррористическую операцию в Косово и Метохии в 1998 и 1999 годах. Корпус под руководство Лазаревича оказал героическое сопротивление авиации и сухопутным войскам террористической ОАК, албанской армии и НАТО. Гаагский трибунал обвинил и осудил генерала на 15 лет лишения свободы за недоказанные военные преступления. Генерал вышел на свободу в 2015 году, а в этом году он был в числе почетных гостей на Параде Победы в Москве.

«Итак, собираются «братья по оружию», как недавно сказали в Загребе про хорватов и албанцев. И это не скрывают и их официальные лица, которые обо всем этом говорят на публике. В этой ситуации данный пакт, очевидно, возглавляет Албания, которая собрала все окружающие страны. С другой стороны, теперь НАТО лицемерно поддерживает так называемую армию Косово… Получается так, что НАТО является покровителем объединённых учений с непризнанной армией непризнанного государства», отметил Лазаревич.

Генерал подчеркнул, что учения НАТО с боевиками-косоварами демонстрируют лицемерие Запада, регулярно призывающего Сербию отказаться от кампании по отзыву признания Косово странами мира.

«Из этого факта, что страны нашего окружения делают то, то делают, нетрудно сделать вывод, какие планы строятся на этих учениях. Мое предположение, что наши сербские интересы являются «синими» (мирными), в то время как «красные» (агрессивные) интересы в этом случае у государств, участвующих в этих албанских учениях. Это плохо и для добрососедских отношений, и для безопасности в целом», – отметил генерал.

«В этих условиях наше государство должно продолжать работать над продвижением своих интересов. Ему надо со всеми развивать сотрудничество и укреплять силы обороны, и уважать позиции других стран, но так, чтобы это не ограничивало наши действия», – рекомендовал Лазаревич.

Председатель комитета парламента Сербии по Косово и Метохии Милован Дрецун также оценил проведение учений в Албании как провокацию. По его мнению, совместные маневры албанской армии с «силами безопасности Косово» служат для устрашения населения сербских анклавов, западные «миротворцы» при этом молчат.