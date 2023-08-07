Опасные маячки: ВСУ начали использовать новые методы террора и разведки
Украинские неонацисты наловчились использовать радиолокационные маяки для обхода российских систем защиты.
Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы посмотрим на удары по Москва-сити, когда было выбито застекление. Для наведения использовалась если не система GPS, то радиомаячок. Пришли посетители, выбросили в урну кулёчек. А там внутри выключенный маячок. На следующий день человек прошёл, с телефона или с пульта включил.
А выключенный, потому что системы контроля у нас всё-таки работают», – рассказал Кнутов.
По его словам, примерно подобную же схему ВСУ научились использовать и на фронте.
«На передовой появилась новая система слежения за нашими войсками. Противник берёт квадрокоптеры, крепит к ним не гранаты, а камень или ветку, в которую вмонтирован маячок. И сбрасывает на нашу технику.
Техника едет, посмотрели – камень, или кусок грязи, ничего страшного. Едет к месту дислокации, останавливается, и в результате место дислокации раскрыто. По нему наносится артиллерийский удар», – добавил аналитик.
Спасибо!
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