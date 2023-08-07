Опасные маячки: ВСУ начали использовать новые методы террора и разведки

Вадим Москаленко.  
07.08.2023 09:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1086
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Украинские неонацисты наловчились использовать радиолокационные маяки для обхода российских систем защиты.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские неонацисты наловчились использовать радиолокационные маяки для обхода российских систем защиты. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если мы посмотрим на удары по Москва-сити, когда было выбито застекление. Для наведения использовалась если не система GPS, то радиомаячок. Пришли посетители, выбросили в урну кулёчек. А там внутри выключенный маячок. На следующий день человек прошёл, с телефона или с пульта включил.

А выключенный, потому что системы контроля у нас всё-таки работают», – рассказал Кнутов.

По его словам, примерно подобную же схему ВСУ научились использовать и на фронте.

«На передовой появилась новая система слежения за нашими войсками. Противник берёт квадрокоптеры, крепит к ним не гранаты, а камень или ветку, в которую вмонтирован маячок. И сбрасывает на нашу технику.

Техника едет, посмотрели – камень, или кусок грязи, ничего страшного. Едет к месту дислокации, останавливается, и в результате место дислокации раскрыто. По нему наносится артиллерийский удар», – добавил аналитик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть