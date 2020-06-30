Опасные связи Додона принесли печальные плоды

30.06.2020, Москва, Елена Острякова

Депутат правящей Социалистической партии Молдовы Штефан Гацкан объявил сегодня, что покидает фракцию, окончательно разрушив тем самым парламентское большинство.

Освоем решении политик написал в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я глубоко впечатлен мужеством, самоотверженностью и силой, с которой новая политическая партия Pro Moldova борется за интересы граждан и страны… С такой профессиональной командой, я уверен, что мы сможем сделать много хорошего для Молдовы!», – написал Гацкан.

Pro Moldova – это депутатская группа, поддерживающая криминального олигарха Влада Плахотнюка, бежавшего в прошлом году в США. Изначально в нее вошли 6 самых преданных бывшему «хозяину Молдовы» политиков, но в последнее время к группе присоединилось еще 9 бойцов.

Поначалу это были депутаты от Демократической партии, созданной в свое время Плахотнюком, но решившей после его бегства сформировать коалицию с социалистами Додона.

В молдавском парламенте уверены, что речь идет о подкупе. Причем ставки растут. Гонорар последних перебежчиков перевалил, по слухам, за миллион долларов.

«Из кулуаров парламента. Гацкану предложили $1.5 лямов и должность министра Здравоохранения», – написал в своем телеграм-канале депутат-социалист Богдан Цыдря.

Последней перебежавшей демократкой стала Ефросиния Грецу, которую якобы даже не купили, а шантажировали уголовным прошлым сына.

Казалось, правящая коалиция рухнула, но ситуацию спас независимый депутат Александр Олейник, избранный от… Тирасполя (в Приднестровье не признают его своим представителем).

Социалисты и демократы утверждали, что ресурс для коррупции Плахотнюка исчерпан, но слабое звено нашлось. Гацкан стал депутатом несколько месяцев назад после довыборов в Хынчештах.

Он, строго говоря, не ортодоксальный социалист. Его выдвижение – результат договоренности между Социалистической партией и примаром (мэром) Хынчешт, представляющим Демократическую партию. Сейчас выясняется, что Гацкан был в свое время близок к Плахотнюку, для которого его предательство стало делом техники.

Влад Плахотнюк и Штефан Гацкан рекламируют фонд Плахотнюка.

Социалисты негодуют. Они провели шумный пикет у здания клиники, принадлежащей перебежчику, оставив под дверью кладбищенский венок. Акция называлась «похороны чести». На двери кабинета Гацкана в парламенте появилась надпись «Иуда».

«Сказать, что это подлость, – ничего не сказать. Но лучше сейчас. Всё равно (досрочные) парламентские выборы расставят всё по местам. Всё, ребята, хватит играть в невинность… Молдове нужны досрочные парламентские выборы!», – написал в своем телеграм-канале советник президента Молдовы Эрнст Варданян.

Он прогнозирует, что следующие «покупки» Плахотнюк сделает в двух проевропейских фракциях, где уже засветились депутаты, готовые сливать компромат от беглого олигарха.

«Так что быстро включите мозги (если они есть) и договаривайтесь о досрочных выборах», – советует Варданян.

Примечательно, что возможность провести досрочные выборы возникла в Молдове еще в конце 2019 года, когда распалась коалиция социалистов и проевропейского блока ACUM. Этот противоестественный союз создавался год назад с единственной целью – изгнать цеплявшегося за власть Плахотнюка. Архитектор странной коалиции российский вице-премьер Дмитрий Козак откровенно советовал молдаванам: не получится работать вместе – идите на выборы.

Но президент Игорь Додон ради власти шел все на новые компромиссы. Сначала он сдал вопросы языка и истории проевропейцам, потом решился на союз демократами, зная о влиянии на них готового на все ради мести Плахотнюка.

Опасные связи принесли печальные плоды.