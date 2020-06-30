30.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Авторская колонка, Молдова, Политика, Сюжет дня
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Опасные связи Додона принесли печальные плоды


Депутат правящей Социалистической партии Молдовы Штефан Гацкан объявил сегодня, что покидает фракцию, окончательно разрушив тем самым парламентское большинство.

Освоем решении политик написал в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я глубоко впечатлен мужеством, самоотверженностью и силой, с которой новая политическая партия Pro Moldova борется за интересы граждан и страны… С такой профессиональной командой, я уверен, что мы сможем сделать много хорошего для Молдовы!», – написал Гацкан.

Pro Moldova – это депутатская группа, поддерживающая криминального олигарха Влада Плахотнюка, бежавшего в прошлом году в США. Изначально в нее вошли 6 самых преданных бывшему «хозяину Молдовы» политиков, но в последнее время к группе присоединилось еще 9 бойцов.

Поначалу это были депутаты от Демократической партии, созданной в свое время Плахотнюком, но решившей после его бегства сформировать коалицию с социалистами Додона.

В молдавском парламенте уверены, что речь идет о подкупе. Причем ставки растут. Гонорар последних перебежчиков перевалил, по слухам, за миллион долларов.
«Из кулуаров парламента. Гацкану предложили $1.5 лямов и должность министра Здравоохранения», – написал в своем телеграм-канале депутат-социалист Богдан Цыдря.


Последней перебежавшей демократкой стала Ефросиния Грецу, которую якобы даже не купили, а шантажировали уголовным прошлым сына.

Казалось, правящая коалиция рухнула, но ситуацию спас независимый депутат Александр Олейник, избранный от… Тирасполя (в Приднестровье не признают его своим представителем).

Социалисты и демократы утверждали, что ресурс для коррупции Плахотнюка исчерпан, но слабое звено нашлось. Гацкан стал депутатом несколько месяцев назад после довыборов в Хынчештах.

Он, строго говоря, не ортодоксальный социалист. Его выдвижение – результат договоренности между Социалистической партией и примаром (мэром) Хынчешт, представляющим Демократическую партию. Сейчас выясняется, что Гацкан был в свое время близок к Плахотнюку, для которого его предательство стало делом техники.

Влад Плахотнюк и Штефан Гацкан рекламируют фонд Плахотнюка.

Социалисты негодуют. Они провели шумный пикет у здания клиники, принадлежащей перебежчику, оставив под дверью кладбищенский венок. Акция называлась «похороны чести». На двери кабинета Гацкана в парламенте появилась надпись «Иуда».

«Сказать, что это подлость, – ничего не сказать. Но лучше сейчас. Всё равно (досрочные) парламентские выборы расставят всё по местам. Всё, ребята, хватит играть в невинность… Молдове нужны досрочные парламентские выборы!», – написал в своем телеграм-канале советник президента Молдовы Эрнст Варданян.

Он прогнозирует, что следующие «покупки» Плахотнюк сделает в двух проевропейских фракциях, где уже засветились депутаты, готовые сливать компромат от беглого олигарха.

«Так что быстро включите мозги (если они есть) и договаривайтесь о досрочных выборах», – советует Варданян.


Примечательно, что возможность провести досрочные выборы возникла в Молдове еще в конце 2019 года, когда распалась коалиция социалистов и проевропейского блока ACUM. Этот противоестественный союз создавался год назад с единственной целью – изгнать цеплявшегося за власть Плахотнюка. Архитектор странной коалиции российский вице-премьер Дмитрий Козак откровенно советовал молдаванам: не получится работать вместе – идите на выборы.

Но президент Игорь Додон ради власти шел все на новые компромиссы. Сначала он сдал вопросы языка и истории проевропейцам, потом решился на союз демократами, зная о влиянии на них готового на все ради мести Плахотнюка.

Опасные связи принесли печальные плоды.

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