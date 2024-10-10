«Опасные учреждения» – Рада потребовала от ЕС санкций против интернет-провайдеров ЛДНР

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Украинский парламент принял обращение к правительствам государств-членов ЕС с требованием ввести санкции против интернет-провайдеров, работающих в ЛНР РФ и ДНР РФ.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата Климпуш-Цинцадзе, работающие на территории Донбасса российские интернет-провайдеры должны быть запрещены, потому что ими пользуются российские государственные службы, а также «они информационно предоставляют услуги для предприятий и учреждений, которые сегодня функционируют на оккупированных территориях».

«Поэтому нам нужно просить Еврокомиссию и страны-члены ЕС, чтобы не только против псевдогосударств «ЛНР» и «ДНР» были применены санкции, а и против тех учреждений, которые функционируют на оккупированных территориях и которые использует государство-агрессор против нас в информационной борьбе, чтобы подрывать нацбезопасность Украины», – сказала она.

Депутат от «Батькивщины» Валентин Наливайченко попытался доказать, что интернет-провайдеры якобы представляют угрозу для стран ЕС.

«Мы не просто обращаемся к европейским партнерам по синхронизации санкций, мы четко указываем – на оккупированных врагом территориях существуют крайне опасные учреждения, которые финансируются оккупантом, которые работают под контролем спецслужб оккупантов. И они представляют угрозу и нашим гражданам, и гражданам стран-членов ЕС да и всего цивилизованного мира… Как? Через киберугрозы, через вмешательство в сети», – вещал депутат.

После чего в ходе голосования проект постановления поддержали 304 парламентария. Документ был принят, и вскоре его копии направятся в правительства стран-членов ЕС.