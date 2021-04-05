«Опасный оборотень». Одногруппник раскрыл подробности из прошлого Кравчука

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Ныне поливающий грязью экс-президент Украины Леонид Кравчук и глава украинской делегации на переговорах в Минске является изощренным врагом, который прекрасно умеет притворяться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал учившийся в 1967 – 1970 годах в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС в одной группе с Кравчуком советник по экономическим вопросам в Национальном Институте бизнеса Николай Пирогов.

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По его словам, многие аспиранты позволяли себе критику действующих в ССР порядков.

«Я хочу подчеркнуть: все мы могли свободно говорить, и он мог. Но он бил в литавры. Доказывал, что в СССР все прекрасно, все хорошо. Постоянно пропагандировал достижения социализма и показывал себя сторонником идей коммунизма и «линии партии», – вспоминает Пирогов.

«Я его считаю оборотнем. Как-то я увидел его на экране телевизора, и он рассказывал, как он парубком носил в схрон бандеровцам пропитание. Я был в шоке. Он же был столпом советского режима. И вдруг, оказывается, такая скотина», – говорит экономист.

Он также объясни, почему считает Кравчука опасным.

«У него есть характерная черта: он на противоположные темы говорит с абсолютной убежденностью. Причем умеет убеждать и слушателей. В хозяйстве он никогда не работал, все время был идеологом партии. Если мы, технари, сомневались, высказывали недовольство теми или иными нюансами политики, то он всю жизнь только и прославлял советскую власть, марксизм-ленинизм. И потом вдруг стал совершенно другим. Может быть, он и был другим, просто притворялся. Это наш враг. Только сегодня он стал еще более изощренным», – резюмировал Пирогов.