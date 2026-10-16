«Опасный прецедент и тревожная тенденция» – Зе-политолог встревожен новым подходом Трампа

Игорь Шкапа.  
16.10.2026 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Торговля, Украина


США изменили подходы к конфликту на Украине, решив договариваться за спиной Киева о торговле с РФ.

Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США изменили подходы к конфликту на Украине, решив договариваться за спиной Киева о торговле...

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«Серьёзные риски связаны с тем, что, похоже, Трамп несколько изменил подходы, подходы к российско-украинской войне, к своим отношениям с Россией. Он, пожалуй, впервые за всё время своего второго президентства пошёл на сделку с Россией без прекращения военных действий России против Украины.

Раньше всё-таки была такая позиция: сначала договариваемся о прекращении войны, после этого все различные бизнес-сделки. А вот тут впервые такая сепаратная договорённость без Украины, договорённость конкретно бизнесовая – и без всякого прекращения военных действий со стороны России, каких-либо обязательств со стороны России, по ограничению, например, ударов по Украине. Для нас это крайне неприятный прецедент», – тревожится Фесенко.

Бортник обратил внимание, что о дизельной сделке между Россией и США Трамп объявил в то время, когда в Майами проходили переговоры с Украиной и представителями ЕС.

«Тут вопрос: это совпадение, обстоятельства так совпали – либо это намеренно было сделано, чтобы поставить и украинцев, и европейских переговорщиков перед фактом и таким образом ещё сильнее на них надавить…

Поскольку есть информация, что сейчас американцы продвигают обновлённую версию своего мирного плана, который предполагает, в частности, большую энергетическую сделку с Россией, возобновление поставок российского газа в Европу, поэтапное снятие санкций.

Есть предложение о том, чтобы отдать России часть замороженных активов. И, возможно, таким образом хотели американцы надавить и на украинскую, и на европейскую делегации», – не исключает укро-политолог.

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