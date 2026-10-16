Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США изменили подходы к конфликту на Украине, решив договариваться за спиной Киева о торговле с РФ.

Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Серьёзные риски связаны с тем, что, похоже, Трамп несколько изменил подходы, подходы к российско-украинской войне, к своим отношениям с Россией. Он, пожалуй, впервые за всё время своего второго президентства пошёл на сделку с Россией без прекращения военных действий России против Украины. Раньше всё-таки была такая позиция: сначала договариваемся о прекращении войны, после этого все различные бизнес-сделки. А вот тут впервые такая сепаратная договорённость без Украины, договорённость конкретно бизнесовая – и без всякого прекращения военных действий со стороны России, каких-либо обязательств со стороны России, по ограничению, например, ударов по Украине. Для нас это крайне неприятный прецедент», – тревожится Фесенко.

Бортник обратил внимание, что о дизельной сделке между Россией и США Трамп объявил в то время, когда в Майами проходили переговоры с Украиной и представителями ЕС.